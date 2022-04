Ein MMORPG wurde geschlossen und ein neues ist für PC erschienen

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Erzählt mal, was war denn euer persönliches Highlight? Oder haben wir vielleicht sogar etwas Wichtiges vergessen? Habt ihr vielleicht selbst etwas Spannendes erlebt, was ihr uns erzählen wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Der Aufreger der Woche: Auf Steam ist ein neues Spiel zu Ragnarok Online erschienen. Doch in den Reviews wird es zerrissen. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch fragt sich, was aus dem Franchise seiner Jugend geworden ist .

In dieser Woche gab es viel Bewegung bei den MMORPGs. Mit Rise Online ist ein neues Spiel erschienen, während Warhammer: Odyssey wegen Hacker-Angriffen eingestellt werden musste. Außerdem gab es neue Ankündigungen bei Lost Ark , New World und eine große Vorstellung der neuen ESO -Erweiterung.

Insert

You are going to send email to