Destiny 2: Weekly Reset am 17.08. – Die finale Woche in Season 14 startet heute mit einer neuen Quest

Destiny 2 steht kurz vor der neuen Season 15. Heute, am 17. August startet der letzte Weekly Reset in der Saison des Spleißers. Die Hüter fragen sich, was hält Bungies Action-MMO für den Abschluss bereit und wie leitet man ins nächste Kapitel über?

So sieht die letzte Woche aus: Vor genau einer Woche, am 10. August startete die Season 14 ihren Epilog. Das Abschluss-Event mit schicker Cutscene geht dann heute in die wirklich letzte Runde. Die neue Quest “Helden Gedenkfeier” lässt die laufende Saison des Spleißers ausklingen. Die Hüter erhoffen sich dabei noch Antworten auf 2 Mysterien.

Sprecht zuerst mit unserem Gefallenen Freund Mithrax am Servitor in der H.E.L.M. Direkt zum Start der kleinen Quest sackt ihr eine exotische Belohnung ein – aber wir wollen nicht zu viel verraten.

Ihr habt übrigens nur noch diese Woche Zeit (bis zum 24. August), um einige wichtige Dinge zu erledigen:

Gebt all eure Vorhut-Token bei Zavala im Turm ab. Der NPC wird umstrukturiert und alle seine Token werden am 24. August restlos gelöscht.

Schafft ihr es in Season 14 insgesamt 75 saisonale Herausforderungen zu meistern, erhaltet ihr den “großen Glanzstaub-Haufen“

Nutzt die letzten Tage, um euren Season Pass zu leveln und so die Belohnungen freizuschalten. Einfordern könnt ihr sie dann auch später, solange ihr sie jetzt erspielt. Hier seht ihr die Highlights aus dem Pass der Saison des Spleißers:

Viele Spieler haben noch einige Fragen: Was ist mit Osiris, welcher Feind greift nach den hackenden Vex an und was plant Savathûn als Nächstes? Antworten bekommen wir spätestens in der nächste Woche startenden Season 15. Doch was steht diese Woche noch an?

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 17.08. bis zum 24.08.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe wartet der Strike

Gefallenen S.A.B.E.R

Auf Spitzenreiter könnt ihr zudem auch alle bisherigen Feuerproben wiederholen. Gut für alle, die noch an ihrem Eroberer-Titel arbeiten.

Das Scharfschützengewehr Uzume RR4 wartet als Belohnung im Dämmerungs-Lootpool.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Leere-Versengen

Stasis-Brand

Geerdet

Der Elementar-Modifikator ist bleibt bis zum nächsten Weekly Rest gleich identisch, die anderen rotieren täglich.

Im Raid “Gläsernen Kammer” passiert das:

Die Raid-Herausforderung in der Gläsernen Kammer: Diesmal könnt ihr euch bei Atheon in “Ensemble-Refrain” beweisen: Bei jeder der 3 Orakel-Wellen darf jeder Spieler nur ein Orakel zerstören.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Korrekturmaßnahme” – nächste Season soll für alle MGs ein Buff kommen, sichert euch also jetzt schon ein starkes Exemplar.

Schmelztiegel: Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Aktiv ist zudem die 5. Aszendenten Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. In Season 15 steigt das Level nur um +10, wer jetzt fleißig ist, spart sich dann in Zukunft den Grind.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission (+2)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Tilgungs-Mission – mit korrumpierten Schlüsselcode (+2)

Sonnenwenden-Beutezüge bei Eva im Turm absolvieren (+1)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Schließt 8 Beutezüge für den Servitor-Spleißer ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Xenophage im Tex Mechanica Western-Look gefällig?

Das gibt’s bei Tess im Angebot:

Der exotische Sparrow „Einsames Heulen“

Die exotische Geist-Hülle „Sphärenweber-Hülle“

Das exotische Emote „Ich untersuche das mal“

Das exotische Emote „Plitschplatschl“

Exotische Jäger-Ornament „Astro-Hose“ für St4mp-F3R

Das exotische Titan-Ornament „Ausführen: Wiederbelebung“ für Phönix-Wiege

Exotische Warlock-Ornament „Monarchen-Signal“ für Krone der Stürme

Das exotische Ornament „Siedler“ für Xenophage

Der nächste Weekly Reset am 24. August wird besonders spannend. Dann startet nicht nur die neue Season 15, um die Bungie ein großes Geheimnis macht. Am selben Tag findet auch ein Showcase statt, bei dem mehr über die Zukunft von Destiny 2 und wahrscheinlich die Erweiterung Witch Queen verraten wird.

