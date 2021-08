Season 14 von Destiny 2 hat noch 2 offene Mysterien – Werden sie nun gelüftet?

Bei Destiny 2 bricht die letzte Woche der auslaufenden Season 14 an, doch noch gibt es einige Fragezeichen, die bislang nicht aufgedeckt wurden. Passiert das jetzt noch auf den letzten Drücker?

Achtung, potenzielle Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Welche Mysterien? Heute, am 17. August, erwartet uns der letzte Weekly Reset der Season 14, bevor dann nächste Woche am 24. August die neue Season 15 an den Start gehen wird. Offiziell ist dabei für diese Woche nichts mehr (großes) geplant. Mit dem Epilog von vergangener Woche endet die Roadmap für die auslaufende Saison.

Es gibt jedoch noch 2 potenzielle Inhalte aus der Saison des Spleißers, die noch nicht ihren Weg ins Spiel gefunden haben – auch nicht mit dem Epilog, worauf der ein oder andere eigentlich spekuliert hatte. Was könnte uns also noch in der letzten Woche der Season 15 noch erwarten?

Neues exotisches Spleißer-Schiff

Was hat es mit dem Schiff auf sich? In Season 14 sollten wir eigentlich noch ein neues exotisches Schiff erspielen können, das bereits seit einiger Zeit in der Datenbank einsehbar ist – die “Verbotene Erinnerung” (via light.gg) im typischen Gefallenen-Look. Als Quelle wird dabei die “Saison des Spleißers”-Quest aufgeführt.

Das exotische Schiff “Verbotene Erinnerung”

An sich ging man davon aus, dass die Season 14 mit dem Epilog von letzter Woche enden würde und man dann auch dort am Ende das Schiff bekommt. Schließlich besucht Commander Zavala in der Lore des Schiffes eine gemeinsame Gedenkstätte der Menschen und der Eliksni – vermutlich zu Ehren des gemeinsamen Kampfes gegen die Vex im Zuge des Epilogs. Doch das Schiff gab es bislang nicht als Belohnung.

Wie wahrscheinlich ist es? Das könnte durchaus noch in der letzten Woche der Season 14 passieren, die Chancen stehen ganz gut. Denn laut Datamining soll diese Woche noch eine weitere kleine Quest folgen, wo es das Schiff dann als Belohnung geben könnte.

Mysteriöse Orakel

Was hat es mit den mysteriösen Orakeln auf sich? Als die Season 14 begann, erschienen plötzlich in einigen Verlorenen Sektoren in der Wirrbucht des Riffs Vex-Konfluxe (eine Art „digitale“ Säule), die von schwebenden Orakeln umgeben waren und von einem Vex-Minotaurus beschützt wurden. Spieler fingen an, zu rätseln, was es nun sein könnte. Doch schon kurz darauf patchte Bungie das Ganze aus dem Spiel und meinte, dabei hätte es sich um einen Fehler gehandelt. Hier könnt ihr sie in einem Video von Esoterickk anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Aber das Mysterium an sich lebte weiter. Es gab zahlreiche Theorien, was es denn damit auf sich haben könnte – beispielsweise eine neue Aktivität, ein Community-Puzzle oder eine exotische Quest (für die Vex Mythoclast), die erst später im fortgeschrittenen Stadium der Season hätte erscheinen sollen und einfach zu früh im Spiel auftauchte. Doch nichts davon hatte sich bislang bewahrheitet.

Wie wahrscheinlich ist es? Aktuell gibt es im Prinzip noch 3 Theorien rund um diese mysteriösen Orakel:

Es ist etwas, was jetzt noch diese Woche in Spiel kommt – das ist allerdings die unwahrscheinlichste Variante

Es ist etwas, das erst für die Season 15 gedacht war und tauchte einfach viel zu früh im Spiel auf

Es ist ein Überbleibsel vom Content, der ursprünglich mal für die Season 14 geplant war, aber verworfen wurde und durch einen Fehler kurzzeitig ins Spiel kam. Dabei dürfte es sich um die wahrscheinlichste Erklärung handeln

Kurzum: Man sollte also nicht allzu fest davon ausgehen, dass jetzt noch etwas Größeres passiert oder live geht. Aber man weiß ja nie. So oder so – auch dieses Mysterium sollte schon in Kürze gelüftet sein.

Was denkt ihr? Werden wir nach dem letzten Weekly Reset der Season 15 uns auf den letzten Drücker noch ein neues exotisches Schiff erspielen können? Und was haltet ihr von den mysteriösen Orakeln? Meint ihr, da wird noch etwas kommen – ob nun diese oder erst nächste Saison? Oder war das wirklich nur ein Bug? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Übrigens, wir suchen aktuell Verstärkung. Wäre das was für euch? MeinMMO sucht Autor:in (m/w/d) im Home-Office für Multiplayer-Shooter