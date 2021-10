Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare und diskutiert mit uns.

Der Aufreger der Woche: Der Blizzard-Chef Mike Ybarra ist ein begnadeter WoW-Spieler. Doch nun steht er in der Kritik, weil er mit seiner Gilde Raids an andere Spieler verkauft .

In der Woche vom 18. bis 24. Oktober konnten die Fans mit New World und Elyon gleich zwei noch recht neue MMORPGs spielen. Doch beide kämpften in dieser Woche auch mit Problemen. Wir von MeinMMO fassen euch alle wichtigen News zusammen.

