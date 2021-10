Endlich Lost Ark spielen: Neues MMORPG macht seine Beta länger, größer, besser

Was haltet ihr von der Ankündigung? Ist die Vorfreude auch bei euch riesig oder seid ihr noch ein wenig enttäuscht von der pre-gamescom-Zeit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Was sagen die Fans? Nach negativen Kommentaren sucht man unter den Update-Posts vergeblich. Es herrscht eine überwiegend positive Stimmung in der Community von Lost Ark (via twitter.com ).

Wie könnt ihr mitmachen? Die Beta von Lost Ark ist nicht für jeden geöffnet. Ihr könnt euch über die Website von Lost Ark dafür anmelden. Dann werdet ihr mit Glück an den Tests teilnehmen können. Dafür benötigt ihr derzeit ein Amazon-Konto (via playlostark.com ).

Was steckt nun in der Beta? Lost Ark hat folgende Dinge für die Beta angekündigt:

Die Beta soll dazu dienen, dass auch Spieler möglichst viel von Lost Ark testen dürfen, bevor das Spiel dann 2022 erscheint. Daher kommen auch eine Menge neue Inhalte in das MMORPG, welche in der Alpha noch fehlten.

Was wurde angekündigt? Das monatliche Entwickler-Update dreht sich hauptsächlich um die Beta. Diese ist dazu da, technische Systeme zu testen und zu verbessern. Dies betonen die Entwickler mehrfach im Blogpost (via playlostark.com ).

