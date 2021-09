Entwickler erklären, was das MMORPG Lost Ark noch machen muss, bevor ihr es spielen könnt

Dazu kommt die Voice-Over-Arbeit für vertonte Charaktere in Lost Ark. Dabei soll es sich um über 4.500 Figuren handeln, weswegen zuletzt viele Wochen in Tonstudios mit Voice-Over-Artists verbracht wurden. Darüber hinaus spiele Musik eine wichtige Rolle, die ebenfalls lokalisiert wird.

Die englische Übersetzung des koreanischen Originals, die wiederum als Grundlage für die übrigen Versionen dient, beinhalte drei Millionen Worte und sei immer noch am Wachsen. Teilweise sorge das sogar für UI-Probleme, da die koreanische Variante im Vergleich zu Deutsch oder Englisch kürzer ausfalle und die neuen Versionen dann eben auch in Sachen Platz angepasst werden müssen.

Lost Ark wird von vielen Spielern schon lange erwartet. Nun gaben die Entwickler in einem Update bekannt, inwiefern gerade an dem MMORPG gewerkelt wird.

