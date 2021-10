Stimmen die Erfahrungen mit anderen Spielern überein? Ja, auch im reddit wird das Leveln über Torghast kritisiert. Der Nutzer DanielMoore015 merkt zudem an, dass dieses Feedback schon vor Wochen gegeben wurde, jedoch Blizzard bisher nichts daran geändert hat ( via reddit ). Sein Thread bekam über 2.400 Upvotes.

Was liegt das Problem beim Leveln? Laut WoWHead ist das Leveln in Torghast nicht wirklich verlockend. Zum einen erlebt man immer den gleichen Inhalt und zum anderen sind die EP-Werte schlechter als etwa in der Kampagne.

Wie funktioniert das Leveln in Torghast? In Torghast gibt es 3 Quellen für Erfahrungspunkte:

Was wird genau angepasst? Der kommende Patch 9.1.5 fokussiert sich vor allem auf Verbesserungen an den Inhalten von Shadowlands . Highlights sind etwa das Wechseln von Pakten ohne Nachteile, die Legion-Zeitwanderung und neue Charakteranpassungen.

Insert

You are going to send email to