WoW: Irre – Erste Gruppe schafft „Mythisch+29“ in der Zeit

Ein neuer Rekord wurde in World of Warcraft erreicht. Die erste Gruppe absolvierte einen „M+“-Dungeon – auf der Schwierigkeitsstufe +29!

Mit voranschreitender Zeit wird die Ausrüstung der Spieler in World of Warcraft zunehmend besser. Nach und nach bekommen alle ihre „Best in Slot“-Items auf dem höchstmöglichen Item-Level. Daher purzeln auch immer mehr Erfolge und härtere Dungeons werden gemeistert. Doch wo viele Spieler noch an Mythisch+15 oder Mythisch+20 knabbern, drehen einige Spieler richtig auf. Sie schaffen das auf schwindelerregenden Mythisch+29!

Was wurde geschafft? Seuchensturz auf der Stufe 29 mit den Affixen Verstärkt, Platzend und Stürmisch. Die Gruppe bestand aus:

Schutz-Paladin (Itemlevel 254)

Wiederherstellung-Schamane (Itemlevel 252)

Windläufer-Mönch (Itemlevel 254)

Täuschung-Schurke (Itemlevel 252)

Frost-Magier (Itemlevel 255)

Am Ende hatte die Gruppe noch gut 43 Sekunden übrig (via Raider.IO), konnte sich beim Endboss also noch richtig Zeit lassen.

Warum ist das so beeindruckend? Beeindruckend ist das gleich aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es bereits über Stufe M+15 keine sinnvollen Items mehr aus dem Dungeon – 15 ist die Grenze, bis wo die Belohnungen noch ansteigen. Auf 20 gibt es zwar nochmal einen Teleport für den Dungeon, doch alles darüber hinaus ist nur aus reinem Spaß an der Freude.

Viel imponierender ist allerdings die Tatsache, dass Schaden und Lebenspunkte rapide anwachsen. Denn je höher der Schlüsselstein, desto höher fällt auch der verursachte Schaden der Feinde und deren Lebenspunkte aus. Es benötigt extrem gute Ausrüstung und Können auf dem höchsten spielerischen Niveau, um auch nur Ansatzweise einen Schlüsselstein jenseits von Stufe 20 innerhalb der Zeit zu absolvieren.

Übrigens – kurz danach hat die Gruppe noch gezeigt, dass sie bei Weitem keine Eintagsfliegen sind. Nur wenige Stunden später nach dem Abschluss von Seuchensturz haben sie einen weiteren Dungeon +29 absolviert – die Nekrotische Schneise.

Was war der höchste Dungeon, den ihr innerhalb des Zeitlimits gemeistert habt? Habt ihr euch überhaupt an Dungeons jenseit der „M+15“ gewagt?