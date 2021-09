World of Warcraft hat einen seiner langwierigsten Erfolge drastisch generft. Das trifft vor allem die Spieler, die Zeit und Energie hineingesteckt haben.

Die ursprüngliche Veröffentlichung von Patch 9.1, Ketten der Herrschaft, ist in World of Warcraft schon eine Weile her. Doch woran lässt sich erkennen, dass mit dem Content nicht alles ganz in Ordnung war? Unter anderem an diesem kleinen Punkt: Ein Erfolg, der im Grunde nur sagt „Spiele den ganzen Content“ ist auch nach Monaten von den meisten Spielern noch nicht errungen worden.

Was ist das für ein Erfolg? Der Erfolg „In der Offensive“ (On the Offensive) ist einer der großen Meta-Erfolge für Korthia und den Schlund. Um den Erfolg zu bekommen, müssen die Spieler 9 verschiedene Aufgaben bewältigen. Dazu gehören:

Vereinte Front: Schließt alle 4 Pakt-Angriffe im Schlund ab.

Des Kerkermeisters Geheimvorrat: Öffnet während des Angriffs der Nachtfae 10 versteckte Risstruhen.

Diese Armee: Schließt die Quest „Ihr und welche Armee?“ einmal mit jedem der 5 Champions ab.

Grabbelkiste: Öffnet 10 verschiedene schlundgebundene Truhen während des Nekrolord-Angriffs.

Der Zovaalzer: Tanzt in der Nähe von 5 verschiedenen Schmieden in Zovaals Kessel, während ihr einen schlundsicheren Sonnenschirm haltet.

Hamsterer von Torghast: Nutzt Gegenstände, die Zahnbrecher aus dem Torghast-Portal zieht.

Fuchsig werden: Findet „Schlitzohr“ jedes Mal, wenn er wegläuft.

Angreifen und Tee trinken: Serviert allen besonderen Charakteren während des Venthyrangriffs Tee.

Krrprripripkraaks Helden: Heilt jeden der besonderen Charaktere während der Quest „Fragt mich nicht, wie man das schreibt“.

Der Haken an der Sache: Obwohl es eigentlich nur ein „Spiele allen neuen Content“-Achievement ist, dauert es irre lange, den Erfolg abzuschließen. Das liegt daran, dass ein Großteil der notwendigen Erfolge vom Zufall abhängig sind. Denn 7 der 9 Erfolge können nur abgeschlossen werden, wenn jeweils eine ganz bestimmte Quest bei einem bestimmten Angriff aktiv ist. Fehlt die Quest, muss man wieder 2 Wochen warten und darauf hoffen, dass sie beim nächsten Angriff aktiv ist. Garantiert ist das aber nicht und manche Quest ist seit dem Release des Patches noch gar nicht aufgetaucht.

Den Erfolg gab es nun für viele rückwirkend, weil die Anforderungen gesenkt wurden.

Was wird nun geändert? Blizzard hat den Erhalt des Erfolgs mit einem Hotfix nun drastisch vereinfacht. Es ist nicht länger notwendig, sämtliche 9 Kritieren abzuschließen. Stattdessen genügt es schon, wenn insgesamt 6 der 9 Kriterien abgeschlossen werden. Das sollte den Erfolg in greifbare Nähe für alle aktuellen, aktiven Spieler rücken. Die meisten, die seit dem Launch von Patch 9.1 spielen, werden den Erfolg wohl einfach beim nächsten Login ins Spiel erhalten.

Warum ist der Erfolg so wichtig? Der Erfolg ist für zwei Reittiere zuständig, auf die Spieler schon lange warten. Das erste ist der „Armreif von Salarangor“, einem der neuen „Hand“-Mounts, auf dem Spieler reiten können – das gibt es für den Erfolg „Die Ketten durchbrechen“ – ein großer Meta-Erfolg, der auch den Erfolg „In der Offensive“ enthielt.

Das zweite Reittier ist an den jeweiligen Pakt des Spielers gebunden und eine besondere Einfärbung des „Standard-Reittiers“, das jeder Pakt in Patch 9.1 bekam. Man musste ehrfürchtig beim Todesvorstoß sein – und gleichzeitig noch den Meta-Erfolg „Die Ketten durchbrechen“ besitzen.

Damit „blockierte“ dieser Erfolg quasi 2 Reittiere.

Community reagiert zwiegespalten: Viele Spieler freuen sich über die Änderung, da der Erfolg in zahlreichen Fällen nun einfach gutgeschrieben wurde. Allerdings gibt es auch eine Menge Unzufriedenheit, denn einmal mehr fühlen sich Spieler, die über Monate hinweg sich den Erfolg erkämpft haben, betrogen. So schreibt Oxyia in den Kommentaren auf wowhead:

[…] Das heißt, man kann den Erfolg jetzt in ein paar Wochen erledigen, im Höchstfall. Das passierte, nachdem der Erfolg erst letzte Woche vollständig abgeschlossen werden konnte. Mit anderen Worten, wir sind einfach nur Idioten, weil wir das Spiel gespielt und monatelang gewartet haben. […] Ich bin kein Experte, aber Spieler, die ihre Entschlossenheit einer Sache widmen, sollten dafür belohnt werden und sich nicht wie Idioten fühlen, weil Anforderungen nachträglich systematisch für jede Belohnung abgeschwächt werden – alles, für den verzweifelten Versuch, die Abos am Laufen zu halten.

Habt ihr den Erfolg und die beiden Reittiere schon bekommen? Oder sind selbst 6 der 9 Anforderungen für euch noch zu viel?