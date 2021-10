Patch 9.1.5 von World of Warcraft rückt in greifbare Nähe. Die finale Version des Updates ist auf dem PTR, der Launch steht also an.

Schon seit vielen Wochen wartet die Community von World of Warcraft auf den Patch 9.1.5, der vor allem die freie Pakt-Wahl mit sich bringt. Jetzt steht der Release wohl unmittelbar bevor, denn die neuste Version auf dem Testrealm macht klar: Schon bald kann Patch 9.1.5 veröffentlicht werden und das Warten hat ein Ende.

Was ist passiert? Ein neuer Patch wurde auf dem PTR von World of Warcraft aufgespielt. Das ist die erste Version von Patch 9.1.5, die nun den kleinen Zusatz „Release Candidate“ besitzt. Eine Veröffentlichung steht also unmittelbar bevor.

Was ist ein Release-Candidate? Als „Release Candidate“ bezeichnet man bei World of Warcraft einen kommenden Patch, der quasi „bereit für die Veröffentlichung“ ist. Das ist meistens die finale Version auf dem Test-Realm, bevor der Patch tatsächlich live geht. Gelegentlich kann es aber mehrere Release-Candidates geben, etwa wenn dann doch noch Fehler im Patch gefunden werden.

Wann erscheint Patch 9.1.5 denn nun? Zwar gibt es noch kein garantiertes Release-Datum, doch ein Release-Candidate bedeutet in aller Regel, dass der Patch innerhalb der nächsten 2 Wochen erscheint. Der wahrscheinlichste Termin scheint demnach der 3. November zu sein, denn das wäre direkt im Anschluss an das Finale des Mythic Dungeon Invitational.

Was steckt alles im Patch? An neuen Inhalten gibt es in Patch 9.1.5 vergleichsweise wenig. Lediglich die Zeitwanderung: Legion mit dem Magierturm und einigen neuen Belohnungen ist ein größeres Feature. Ansonsten konzentriert sich der Patch aber auf Verbesserungen der Lebensqualität, erlaubt etwa das freie Wechseln des Paktes oder eine Reduktion der nervigsten Grinds, besonders in Korthia. Auch neu ist die Möglichkeit, in Torghast Erfahrungspunkte sammeln zu können als alternativen Level-Weg hin zu Stufe 60.

Freut ihr euch auf Patch 9.1.5? Oder wartet ihr lieber auf das nächste große Update 9.2, selbst wenn das wohl frühestens März 2022 erscheint?