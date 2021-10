Blizzard ändert WoW, weil ein Musiker vor 14 Jahren die Allianz beleidigte

Blizzard fährt damit fort, seine Spiele auf unpassende Anspielungen zu untersuchen: Diesmal trifft es den NPC „Gorge the Corpsegrinder“ in WoW. Denn der Orc basiert auf dem Musiker George „Corpsegrinder“ Fisher, Frontmann der Band „Cannibal Corpse“. Der hatte in einem Interview 2007 gesagt, er spiele leidenschaftlich World of Warcraft, aber die Allianz hält er für eine Bande „Emo-Schwuchteln“.

Um welchen NPC geht es? Der NPC „Gorge the Corpsegrinder” (dt. Gortsch der Leichenmalmer) ist ein NPC in Garrosh’s Landing, einem Gebiet aus der 2008er-Erweiterung „Wrath of the Lich King.“

Der NPC ist eine klare Anspielung an den Musiker George „Corpsegrinder“ Fisher.

Das ist die Änderung: Wie die Seite Wowhead meldet, wird der Charakter mit dem WoW Patch 9.1.5. umbenannt. Fortan heißt er „Annihlator Grek’lor.“

Musiker liebt WoW, hasst die Allianz

Warum benennt Blizzard den nun um? Der Musiker hatte 2007 ein Interview gegeben (via youtube). Dort betont er seine Liebe für WoW, er habe 4 Accounts mit 7 Charakteren auf der damaligen Höchststufe 70, nehme seinen Laptop mit auf Tour und zocke immer. Er spiele nicht einfach nur WoW, das sei sein „verdammtes Leben“.

Aber dann entgleiste das Interview:

Ich spiel keine verdammte Allianz. Ich spiele keine Scheiß-Nachtelfen und Gnome. Es gibt nur verdammte Orcs und Untote! Scheiß auf die Allianz! Sterbt, ihr verdammten Emo-***lutscher. George “Corpsegrinder” Fisher

Offenbar hat Blizzard den NPC ursprünglich nach dem Musiker benannt, weil man dessen Leidenschaft für WOW kannte. Entscheidet sich jetzt aber dazu, die Anspielung aus WoW zu nehmen, weil man das 2021 nicht mehr gut findet.

Hintergrund der Änderung ist eine Sexismus-Klage, die Blizzard ereilte. Danach hatten Mitarbeiter angekündigt, die Spiele auf Anspielungen zu untersuchen, die nicht mehr zu den Werten von Blizzard passen.

WoW: „Keiner will die Änderungen“ – „Doch, wir!“, sagen die Entwickler

Das macht die Änderung pikant: 2011 gab es schon mal Aufruhr um genau dieses Video: Während der BlizzCon 2011 hatte Blizzard eine stark zensierte Version des Interviews gespielt (via youtube).

Danach regten sich so viele Leute über das unpassende Interview auf, dass sich der Boss von Blizzard, Mike Morhaime, dafür entschuldigen musste, das Video während eines Konzerts der Blizzard-Band, Level 90 Elite Tauren Chieftain, abgespielt zu haben. Das war unsensibel und kurzsichtig.

Damals hatte die Entschuldigung von Morhaime aber keine Auswirkungen auf das Spiel: Der NPC blieb mehr als ein Jahrzehnt unverändert in WoW. Das hat jetzt ein Ende.

Es sind einige Änderungen an WoW erfolgt:

Nach Sexismus-Skandal: WoW ersetzt halbnackte Frau durch Obst