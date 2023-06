Diablo 4: „Traurig, dass wir uns an sowas gewöhnt haben“ – Bekanntester deutscher Journalist zu Diablo über den Shop

Kaum jemand hat darum gebeten, aber nun ist es da: Forspoke hat mit In Tanta We Trust seine erste Story-Erweiterung bekommen.

Diablo 4 bietet einen Shop mit absurd teuren Skins , von dem Maurice es etwas traurig findet, dass wir uns mittlerweile an so etwas gewöhnt haben. 25 Euro für einen Skin und 8 Euro für ein Bundle mit einem Emote seien einfach zu viel.

Trotzdem sieht er einige Kritikpunkte, allem voran den Shop. In einem neuen Video auf YouTube , das sogar in den allgemeinen Trends der Plattform auftauchte, spricht er über die Monetarisierung.

Was sagt Maurice? Vorweg: der Streamer ist begeistert von Diablo 4 und zockt gerne. Wer am Wochenende zugeschaut hat, weiß, dass Maurice gerne gezockt hat und viel Zeit in das Spiel investiert.

