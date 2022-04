Destiny 2: Weekly Reset am 12.04. – Ein geopferter Wolf kehrt zurück

Die bevorstehende Woche bringt einen aufopfernden Wolf zu Destiny 2 zurück. Lord Saladin hat derzeit eine schwere Bürde und nur Dank der guten Beziehung von Commander Zavala zur Kaiserin der Kabale ist ihm die temporäre Rückkehr für das PvP-Event erlaubt worden. Während seine Zukunft also ungewiss ist, schauen wir uns an, was euch diese Woche noch erwartet.

Das passiert diese Woche: Die Spitzenreiter-Dämmerungen gehen weiter. Für alle, die ihren Eroberer-Titel noch nicht vergoldet haben, rotiert diese Woche „Der Waffenhändler“ in die Vorhut-Dämmerungen.

Ansonsten steht diese Woche im Zeichen des PvP. Lord Saladin wird von Kaiserin Caiatls freigestellt und darf die Kabale für die Zeit des Eisenbanners verlassen und zum Turm zurückkehren. Ein Zugeständnis, welches es den Hütern ermöglicht, das beliebte PvP-Event eine Woche lang wieder unsicher zu machen. Plant dann auch gleich mit ein, dass ihr eure Eisenbanner-Tokens beim Eisernen Lord abgebt, denn niemand weiß wie seine Zukunft aussieht, oder doch?

Im normalen PvP bei Lord Shaxx sind dann doppelte Schmelztiegel-Ränge aktiv, sodass ihr im Modus „Team Versengt“ ein paar chillige Runden drehen könnt, um vielleicht euren Rufrang noch einmal zurückzusetzen.

Die Kabale erlauben euch das Eisenbanner – Sagt ihr dem einsamen Wolf Hallo?

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 12.04. bis zum 19.04.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Der Waffenhändler , in der Europäischen Todeszone Ihr bekommt es dort mit sehr vielen Kabalen mit Solar- und Leereschilden zu tun. Zudem gilt es, den Boss Bracus Tynoc zu besiegen, der gerne mal seine Horde Kriegsbiester und nervige Flammengeschütze auf euch loslässt.

, in der Europäischen Todeszone Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Leere-Versengen Schwergewicht Eisen Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.



Diese Waffen bekommt man aus Dämmerungen: Jede Woche können die Spieler bestimmte Waffen aus den Dämmerungsstrikes erhalten. Im aktuellen Beutepool befinden sich derzeit acht Waffen in Rotation. Zwei davon sind pro Woche verfügbar.

Der Komödiant, Leere-Schrotflinte

Der Hitzkopf, Arkus-Raketenwerfer

Das Palindrom – 140er Leere-Handfeuerwaffe

Pflichtgebunden – 600er Kinetik-Automatikgewehr

Silikonneurom – 72er Kinetik-Scharfschützengewehr

Plug-One.1 – Arkus-Fusionsgewehr

Spitzenreiter-Dämmerungen: Um in die Königsdisziplin der Strikes, die Spitzenreiter-Dämmerung, über die Vorhut zu starten, braucht ihr ein Powerlevel von 1.575. Ihr kämpft zudem im Wettkampfmodus. Das bedeutet, ihr werdet 25 Powerlevel unter dem Spitzenreiter-Powerlevel von 1.600 kämpfen, sodass ihr taktisch geschickt und im Team abgestimmt vorgehen müsst.

Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet die Torwächter Challenge Namens „Fremde in der Zeit“ statt. Beachtet, dass ihr hier die Minotauren in den verschiedenen Zeitachsen auf dem Mars und der Venus gleichzeitig mit den Wyvern erledigen müsst.

statt. Beachtet, dass ihr hier die Minotauren in den verschiedenen Zeitachsen auf dem Mars und der Venus gleichzeitig mit den Wyvern erledigen müsst. Als Belohnung wartet im Challenge-Mode des Raids eine Zeitverirrte Waffe. Diese Woche ist es der Raketenwerfer “Heze-Rache”. Die Waffe kommt zudem mit garantiert 2 Perks pro Slot. Bedenkt aber immer, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Das passiert im Raid “Der Schwur des Schülers“:

Diese Woche startet natürlich wieder eine weitere Challenge im neuesten Raid. Die genaue Mechaniken dahinter ist noch nicht bekannt, jedoch heißt die vierte Challenge „Schleifen-Katalysator“.

Im neuesten Raid gibt es eine Menge interessanter Symbole.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Geister“ – Wiederholbare Witch Queen Kampagnenmission Die Hüter haben Spuren eines Geistes entdeckt, die auf Sagira hindeuten. Kann der tote Geist von Osiris dabei helfen das Geheimnis um Savathun zu lüften? Doch damit die Erinnerung aufgedeckt wird, müsst ihr ihn zunächst finden.

– Wiederholbare Witch Queen Kampagnenmission

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Team Versengt

Eisenbanner

Aktiver Bonus in dieser Woche: Diese Woche gibt es einen PvP-Bonus. Ihr bekommt also Bonus-Schmelztiegel-Ränge.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 16 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Auferstandenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.560. Damit ist das Powerlevel zum Start des DLCs um +230 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 15 gestiegen. Allerdings werden alle Spieler auch auf ein Grund-Powerlevel 1.350 angehoben zum Start und es gibt viele Quellen um schnell zu leveln.

Wer schnell 1.520 Powerlevel erreichen will, muss dazu nur die Legendäre Kampagne abschließen. Eines der neuen Witch Queen-Exotics bekommt ihr beim Abschluss dann übrigens ebenfalls geschenkt.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.550:

Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Besiege Champions in der „PsiOp-Schlachtfelder-Playlist“ (+2)

„Urquell“-Aktivität auf Großmeister 1.580 (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiege Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Eisenbanner-Event (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Wer seinen Glanzstaub nicht für die Hüter-Spiele aufheben will, der kann diese Woche bei Tess zuschlagen. Sie bietet wie immer ein paar Items an, die mit der erspielbaren Ingame-Währung Glanzstaub gekauft werden können. Vielleicht begeistert ihr euch ja, für das NASA-angehauchte Sprungschiff „RS PROMETHEUS“?

Ein Blick auf die RS PROMETHEUS im Hangar (Bild via YouTube/Vanquish)

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotisches Schiff “Himmlischer Kestrel“

Exotische Geisthülle „Buschmesser-Hülle”

Exotisches Waffen-Ornament „Grundlegende Struktur“ für „Hartes Licht“

Exotische Geste “Glefen-Patzer”

Ein weiteres Rüstungsornament für „Abgrundwandler-Set“ (Jäger), „Trübsaltaucher-Set“ (Titan) und „Leeregewählter-Set“ (Warlock)

Legendäres Emote „Dauerschleifen-Letargie“

Legendäres Emote „Würfel der Unendlichkeit“

Legendäre Geist-Projektion “Koloss-Helm-Projektion”

Legendäre Geist-Projektion “Hexenkönigin-Projektion”

Shader “Nektar-Dynamo“

Was glaubt ihr? Wird Lord Saladin noch lange das Eisenbanner veranstalten? Oder steht Krähe nicht umsonst bereits hinter ihm? Gerne erfahren wir auch, wie euer Weg zum Erhalt oder zur Vergoldung für den Titel „Eroberer“ läuft. Welchen Strike findet ihr in diesem Schwierigkeitsgrad am herausforderndsten? Oder zockt ihr lieber die Challenge im Raid? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.