Seasons in Destiny 2 – Welche war für euch die bislang beste?

Destiny 2 setzt schon seit Jahren auf ein Season-Modell, um zwischen den DLCs Gründe zum Einloggen zu bieten. Doch welche davon kam bei den Spielern am besten an?

Das steht bald an: Am 10. November erscheint endlich die Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light). Zeitgleich beginnt auch eine neue Season. Momentan kennen wir weder deren Namen, noch die saisonalen Inhalte. Wir wissen aber, dass Bungie auch in Jahr 4 weiter auf das Season-Modell setzt.

Wir wollen dies zum Anlassen nehmen und einen Blick zurück auf die vergangenen Seasons von Destiny 2 werfen. Am Ende seid ihr gefragt. Dann könnt ihr entscheiden, welche Season bei der MeinMMO-Community die Nase vorn hat.

Das ist eine Season: Im Gegensatz zu großen DLCs oder Erweiterungen sollen die Seasons Content über längere Zeit verteilen, verschießen ihr Pulver also nicht auf einmal. Sie haben einen klar abgesteckten Start und ein Ende.

Es gibt meist ein übergeordnetes Thema und einen Fokus auf einige Kern-Aktivitäten.

Zudem lockern Seasons den Alltag mit Events – wie aktuell Halloween – auf

Viele der Inhalte verschwinden mit dem Ende der Season aus dem Spiel oder müssen danach neu gelevelt werden. Dazu zählen beispielsweise Saison-Pässe oder saisonale Artefakte.

Alle bisherigen Seasons von Destiny 2 im Schnelldurchlauf

Wir zählen hier DLCs oder große Erweiterungen oder das Vanilla-Game nicht als separate Season. Damit kommen wir auf 7 Seasons, die wir euch vor der Umfrage kurz vorstellen.

Saison der Schmiede: Im ersten Inhalt des Jahrespasses nach Forsaken mussten die Spieler Ada-1 dabei helfen, die 4 Schmieden der Schwarzen Waffenkammer zu aktivieren. Hier können sich Hüter gezielt Ausrüstungen selbst schmieden.

Zu ergattern gab es eine beachtliche Zahl neuer Exotics in der Saison der Schmiede:

Die Kultwaffe das Letzte Wort

Den Fluch des PvP Jötunn

Den giftigen Bogen Le Monaque

Das Killer-Scharfschützengewehr Izanagis Bürde

Sowie mit Glück den Granatwerfer Anarchie.

Obendrauf brachte die Season einen frischen Raid: Geißel der Vergangenheit. Mit den berüchtigten Niobe-Labs hielt die Saison der Schmiede die Rätsel-freudige Community auf Trab.

Die Saison der Schmiede hätte Batman gefallen, denn hier gibts alles in Schwarz

Saison des Vagabunden: Hier dreht sich alles um den zwielichtigen Vagabunden. Die Hüter mussten über eine Quest wählen, ob sie der Vorhut oder dem Herrn des Gambit die Treue schwören. Zudem durfte man tiefer in die Geschichte der mysteriösen Neun eintauchen.

Dazu passt, dass ein neuer, flotterer Gambit-Modus eingeführt wurde: Gambit Prime. Mit der Aktivität Abrechnung hatte Bungie auch etwas für PvE-Spieler im Gepäck.

Neu war auch, dass es erstmals Set-Boni für besondere Rüstungen gab. Natürlich haben auch wieder neue Exotics mit der Saison des Vagabunden ihren Weg ins Spiel gefunden. Allem voran der Klassiker Dorn.

Saison der Opulenz: Der Kabal-Imperator Calus ruft die Hüter zurück auf die Leviathan. Hier wartet die Menagerie. Die ist deutlich an Raids angelehnt, setzt aber nicht auf ein festes Team und ist zudem durch die Kelch-Mechanik eine der lohnendsten Aktivitäten was Loot angeht.

Einen richtigen Raid bringt die Saison auch: Die Krone des Leids. Zusätzlich führt Destiny hier eine Art Schießstand ein, die Tributhalle. Damit die Hüter auch gleich was Neues zum Ballern testen können, bringt die Saison der Opulenz auch neue Exotics. Mit dabei sind Klassiker wie die Wahrheit aber auch Lumina, die erste Waffe für Supporter.

Die Menagerie ist quasi ein schneller Raid-Light

Saison der Unvergänglichen: Diese Season ist zusammen mit dem Release von Shadowkeep gestartet. Es galt, die zeitreisenden Vex auf dem Mond zurückzuschlagen und die Feinde in der Vex-Offensive zu stoppen. Das gipfelte in einer Art saisonalem Finale, was aber nicht gut ankam.

Erstmals gab es nun in Destiny einen Season-Pass, der durchs Leveln Belohnungen ausspuckte. Das Modell von einer Gratis- und Premium-Schiene ist bis heute geblieben. Darin lassen sich Cosmetics, Ausrüstung und sogar Exotics finden.

Den Sniper-Revolver Erianas Schwur und der erste schwere Bogen Leviathan-Hauch sind aus der Saison der Unvergänglichen

Saison der Dämmerung: Es galt zusammen mit dem legendären Warlock Osiris den nicht weniger legendären Titanen Saint-14 zu retten. Dazu mussten sich die Spieler in der Sonnenuhr-Aktivität auf eine Zeitreise begeben und sogenannte Obelisken Leveln. Besonders die Story-Missionen in den verschiedenen Zeitachsen sind positiv zu erwähnen.

Das waren weitere Highlight:

Frische Exotics brachte die Saison der Dämmerung auch wieder.

Mit dem Mega-Puzzle rückte die Community dann näher zusammen und löste eine wahre Mammutaufgabe.

Beim Fraktalin-Spenden-Marathon gaben die Spieler ihr letztes Hemd für Saint-14

Endlich können Titanen Selfies mit ihrem Idol Saint-14 machen

Saison der Würdigen: Diese Season wollte PvE- und PvP-Fans gleichermaßen glücklich machen.

Wir mussten uns mit dem Maschinen-Gott Rasputin anfreunden und seine Systeme scharf machen. Dazu galt es Seraph-Bunker zu befreien, Seraph-Türme zu aktivieren und Seraph-Waffen mit Atombomben-Funktion zu finden.

Die lange vermissten Trials of Osiris feierten mit großem Tamtam ihre Rückkehr ins PvP.

Über Quests, den Season-Pass und Loot-Glück gab es auch in der Saison der Würdigen neue Exotics

Besonders das Finale der Season dürfte vielen im Gedächtnis geblieben sein. Zum Abschluss veranstaltete Destiny 2 sein erstes Live Event. Etwas in die Länge gezogen aber sehr imposant präsentiert, verfolgten die Spieler die Zerstörung der Allmacht:

Saison der Ankunft: In der momentan laufenden Season ist die Dunkelheit nach 6 Jahren bei uns angekommen. Auf vielen Planeten lassen sich die mysteriösen Pyramidenschiffe finden. Durch die Kontakt-Events und Interferenz-Misssionen versuchen wir, den Sinn dahinter zu ergründen.

Es gilt zudem das halbe Sonnenystem zu evakuieren, denn die Dunkelheit verschluckt bald ganze Planeten. Dafür haben die Hüter aber in der Saison der Ankunft auch

die besten Exotics seit langem erhalten,

dürfen sich in einem neuen Prophezeiung-Dungeon austoben

und durch Umbral-Engramme ihren Loot selbst bestimmen.

Die Season wurde um gut 2 Monate gestreckt, da die Erweiterung Beyond Light verschoben wurde. Es sieht aber so aus, als erwartet uns bald noch ein großes, abschließendes Event.

Was bedeutet die Ankunft der Pyramidenschiffe wirklich?

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Season war die beste?

So macht ihr bei der Umfrage mit: Wir von MeinMMO würden gerne eure Meinung zu den genannten Season hören. Dazu haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet.

Ihr wählt einfach euren Favoriten aus der Liste aus. Bedenkt, ihr habt aber nur eine Stimme. Wir danken für eure Teilnahme.

Sagt uns doch in den Kommentaren, was genau ausschlaggebend für eure Wahl war. Was haltet ihr generell von dem Season-Modell?

Für MeinMMO-Autor Sven Galitzki steht der Sieger übrigens fest, wäre da nicht eine weltweite Krise dazwischengekommen: Season 11 war die beste Saison in Destiny 2, doch Corona macht alles kaputt