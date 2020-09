Es wurde jetzt offiziell geklärt, warum euch das Mega-Puzzle aus Destiny 2 so an The Legend of Zelda erinnerte.

So hat Zelda Destiny inspiriert: Was haben die Hüter aus dem MMO-Shooter Destiny 2 und Zipfelmützenträger Link aus The Legend of Zelda gemeinsam? Sie müssen beide durch quasi denselben verwunschenen Wald stapfen und Rätsel lösen, um nicht auf ewig dort gefangen zu sein.

Wer in den Korridoren der Zeit genau dieses Gefühl hatte und sich an die verlorenen Wälder (Lost Woods) aus Zelda erinnert fühlte, hat alles richtig gemacht.

Tom Farnsworth ist unter anderem der Lead Designer für Season 11 und verriet jetzt auf Twitter, dass das kultige Zeld-Level die direkte Vorlage für das wohl größte Destiny-Rätsel bisher war.

Dieser verwunschene Wald machte die Destiny-Spieler irre

Das war das Mega-Rätsel: Im Januar 2020 hatten die Korridore der Zeit die Hüterschaft fest im Griff. Es galt sich durch ein Labyrinth aus unwirklichen Räumen und Gängen zu rätseln. Nur wer die richtige Reihenfolge kannte, kam ans Ziel.

Dabei gab es mehrere Versionen des Rätsels:

Jeder Hüter konnte individuell verschiedene Wege und Möglichkeiten ablaufen, um Lore-Einträge zu und am Ende sogar sein eigenes Grab in einer (parallelen?) Zukunft finden.

Die ganze Community rätselte zusammen zudem Tage lang an einer übergeordneten Lösung für die Korridore der Zeit. Bungie musste Spieler sogar ins Bett schicken, weil diese drohten, den Verstand zu verlieren.

Er hat über das letzte Rätsel fast ein wenig den Verstand verloren: Twitch-Streamer Gladd.

In The Legend of Zelda kennen die Spieler diese Art von Rätsel schon seit Jahrzehnten. Stets ist es ein nebeliger Wald und oft wartet nach etlichen Versuchen ein legendäres Schwert auf den tapferen Helden – das durfte natürlich auch in der Destiny-Version nicht fehlen.

Solch ein Schwert, welches in einem Stein auf den Auserwählten wartet, war übrigens schon für die Träumende Stadt geplant.

Der Hauch von Artus-Saga sollte das Fantasy-Thema der Locations unterstreichen – so Farnsworth via Twitter. Doch am Ende wurde daraus die Quest um den exotischen Bogen Wunschender.

In den Korridoren der Zeit wartet nicht das Master Sword, aber immerhin

Habt ihr euch beim Durchschreiten der Korridore der Zeit auch an die Ausflüge nach Hyrule erinnert gefühlt? Na dann habt ihr ja jetzt endlich offizielle Bestätigung und seid nicht beim Knobeln verrückt geworden.

In Destiny haben knackige Rätsel übrigens Tradition. Hier werfen wir einen Blick zurück auf die 5 besten Rätsel, die eine ganze Community in den Goldrausch versetzen.