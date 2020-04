Zur neuen Erweiterung von World of Warcraft werden immer mehr Infos bekannt und die Spieler diskutieren rege. MeinMMO-Leser beteiligen sich ebenfalls an den Diskussionen und kommen dabei zu unterschiedlichen Ansichten zu Shadowlands.

Um welche Features geht es? Konkret geht es um zwei Features, die nun seit einiger Zeit zu Diskussionen führen:

Seit die Alpha von Shadowlands am 9. April begonnen hat, kommen immer neue Infos zu den Features der kommenden Erweiterung. Allerdings stoßen diese Features nicht nur auf Lob, sondern an vielen Stellen auch auf gerechtfertigte Kritik.

Besonders das schnellere Leveln ist dabei ein großes Thema, das hier auf MeinMMO von euch aus vielen Richtungen beleuchtet wurde.

Schneller leveln in Shadowlands – ist das gut?

So schnell geht das leveln: Während des ersten Alpha-Wochenendes haben sich einige Spieler vorgenommen, möglichst schnell einen Charakter zu levlen. Dabei kam heraus: Das Leveln geht erstaunlich schnell in Shadowlands. Die Spieler brauchten im Schnitt 12-15 Stunden auf Stufe 50.

Mit Shadowlands will Blizzard die Level-Phase ohnehin verkürzen. Auf der BlizzCon 2019 hieß es, dass ihr in Shadowlands etwa 60-70% schneller leveln werdet. Das hat Vor- und Nachteile.

Schneller leveln in WoW – Gut oder schlecht?

Was spricht dafür? Die Idee hinter dem schnelleren Leveln ist, dass Spieler früher in den neuen Content von Shadowlands einsteigen und so etwa den neuen Dungeon Torghast, Turm der Verdammten und mehr erkunden können.

Viele Inhalte und die meisten Features der aktuellen Erweiterung spielen sich eben auf den höchsten Stufen ab und das Leveln ist nur ein Weg dorthin. Neue Spieler können so schneller mit ihren Freunden durchstarten und Veteranen kommen schneller an Twinks.

MeinMMO-Leser Fave fasst das zusammen: „Das klingt verdammt gut. Zumal leveln einfach nervt, da das Game erst auf Max-Level richtig losgeht. Wer die Zonen weiterhin erkunden und erquesten will, kann das ja auch ohne XP-Zugewinn tun.“

Was spricht dagegen? Obwohl dieses neue System als Vorteil für die Spieler gedacht ist, stimmen dem viele Fans überhaupt nicht zu. Sie sehen ein Problem darin, dass alles auf Geschwindigkeit getrimmt und die Spieler zur Eile angetrieben werden.

Für diese Spieler ist der Weg das Ziel und tatsächlich hat World of Warcraft viele wunderschöne Level-Gebiete sowohl für die Allianz als auch für die Horde. Dieses Erlebnis geht laut diesen Spielern dann verloren, wenn sich alles nur noch ums Endgame dreht.

Wer zu schnell durch die Level rast, verpasst möglicherweise richtig tolle Stories wie das „A-Team“ im Rotkammgebirge.

MeinMMO-Leser Damian vergleicht diese tolle Erfahrung mit anderen Spielen: „Das schnelle Leveln halte ich für eine falsche Entscheidung. […] Der Weg sollte das Ziel sein, damit man eben nicht so furchtbar schnell im sich ständig wiederholenden Item-Grind steckt … ESO macht das großartig vor, wie intensiv so ein Levelerlebnis sein kann.“

Das Level-Erlebnis von ESO ist stark auf Einzelspieler zugeschnitten, sogar so weit, dass es schon als „Singleplayer-MMO“ betitelt wird. Einige WoW- oder MMORPG-Fans wünschen sich also offenbar für Shadowlands ein ähnlich starkes Erlebnis, das sie an RPGs erinnert.

ESO ist ein gutes MMORPG für Solo-Spieler – Soll noch besser werden

Streiterei auch um Pakte

Das Level-System ist zwar zumindest hier auf MeinMMO das bisher umstrittenste, aber das neue Feature der Pakte und Pakt-Fähigkeiten findet ebenfalls einen Platz in der Diskussion. Pakte haben schon bei ihren ersten Details für einen Streit gesorgt:

Befürworter finden es gut, dass ein neues Feature eine weitere Ebene ins Spiel bringt und freuen sich darauf, ihren Charakter mit neuen Nuancen zu versehen und neue Geschichten zu erkunden

Gegner sehen die Gefahr, dass es „den besten Pakt“ geben wird und man alle anderen Pakte ignoriert. Zudem befürchten sie, dass ein zu leichter Wechsel die Konsequenz einer Entscheidung unwichtig und dadurch langweilig macht

Wenn ihr weitere Informationen zu Shadowlands möchtet, findet ihr hier unserer Übersicht alle Infos zur neuen Erweiterung. Aber was ist eure Meinung bisher zu den Themen? Seid ihr mit den Änderungen nach aktuellem Stand einverstanden? Solltet ihr hier nichts sehen, folgt diesem Link zur Umfrage.

Im Moment befindet sich Shadowlands noch in der Entwicklung und die meisten Features noch nicht endgültig fertig. Es könnte sich noch vieles ändern und einen wirklich treffenden Eindruck könnt ihr euch vermutlich erst kurz vor Release machen. Bis dahin können solche Diskussionen aber helfen, die Richtung von Shadowlands mitzubestimmen. Was denkt ihr darüber?