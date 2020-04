Die Alpha von WoW Shadowlands ist gestartet – seid ihr dabei?

Die Einladungen der ersten Welle für die Alpha der neuen „World of Warcraft„-Erweiterung Shadowlands sind versandt und die Alpha geht ab sofort los. MeinMMO zeigt euch, wie ihr feststellt, ob ihr mitmachen könnt.

Seit wann läuft die Alpha? Seit Donnerstagabend, den 9. April, können sich seit etwa 20:20 Uhr die ersten Spieler und Eingeladenen die Alpha von Shadowlands herunterladen. Nachdem bereits am 6. April die erste Einladungswelle angekündigt wurde, geht es nun also los.

Bisher (20:30 Uhr) sind die Server allerdings noch offline. Der Download läuft aber schon. Wer freigeschaltet wurde, kann sich bereits jetzt den Test-Client herunterladen, um sich für die Alpha vorzubereiten.

So stellt ihr fest, ob ihr dabei seid: Wenn ihr eingeladen wurdet, erhaltet ihr dafür keinen Key, sondern eine Freischaltung für euren Account. In der Regel folgt eine Mail, die jedoch verspätet eintreffen kann.

Ob ihr dabei seid, erkennt ihr direkt im Battle.net-Client. Dort unter der Auswahl „Version“ über dem „Spielen“-Button von WoW, solltet ihr dann den Punkt „Alpha: Shadowlands“ aufgeführt finden, wie hier zu sehen im Screenshot des WoW-Experten MMO-Sankar:

Wenn dort bei euch noch nichts aufgetaucht ist, beobachtet den Downloader über den Abend oder schaut morgen früh noch einmal. Die Wellen dauern häufig eine Weile an und es kann etwas dauern, bis alle Einladungen versandt wurden.

Für die Alpha von Shadowlands anmelden

So meldet ihr euch an: Wenn ihr noch keine Einladung habt und euch noch anmelden wollt, geht das ganz leicht über ein paar Klicks auf der offiziellen Seite von Shadowlands. Alles weitere zur Anmeldung und Details zu Alpha und Beta haben wir hier für euch gesammelt:

WoW Shadowlands: Alle Infos zu Alpha und Beta – Anmeldung, Start & Änderungen

Was steckt in der Alpha? Der bisherige Stand der Alpha ist noch weit von der Fertigstellung der nächsten Erweiterung entfernt. In der aktuellen Version soll das Gebiet Bastion verfügbar sein, in der der Pakt der Kyrianer ansässig ist, und der zugehörige Dungeon, die Nekrotische Schneise.

Das Gebiet Bastion

Etwas später im April kommen dann noch weitere Zonen und Dungeons sowie der endlose Dungeon Torghast, Turm der Verdammten. Im Verlauf der weiteren Tests können dann auch die neuen Änderungen an den Klassen angesehen werden.

Wenn ihr euch selbst ein Bild von Shadowlands machen wollt, geht sicher, dass ihr für die Tests angemeldet seid und hofft auf eine Einladung. Wir versorgen euch über die Zeit jedoch auch mit weiteren Infos und spannenden Details zum kommenden Addon. Alle Informationen und alles Wichtige zur neuen Erweiterung Shadowlands findet ihr in unserem Sammel-Artikel.