Diablo 4 spricht diese Woche über 2 der größten Sorgen der Fans, gibt eine wichtige Info schon vorab

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Vor dem Release am 6. Juni werdet ihr Diablo 4 noch ein letztes Mal selbst testen können. Blizzard will, dass ihr die Server so richtig belastet, damit es zum Start keine Probleme mehr gibt:

Die Entwickler haben mehrmals beteuert, dass es in Diablo 4 kein Pay2Win geben wird . Allerdings vertrauen viele Fans dem Studio nach dem Debakel von Diablo Immortal nicht mehr so recht bei der Aussage.

Die Monetarisierung von Diablo 4 bereitet vielen Fans und auch uns noch etwas Bauchschmerzen. In keinem der öffentlichen Tests konnte man bisher den Shop und dessen Inhalte kennen. Es fehlen also wichtige Infos zu Themen wie:

Eine Info, die viele beruhigen dürfte, gab es von Adam Fletcher schon vorab (via Twitter ): der Battle Pass ist an euren Account gebunden, nicht die Plattform.

Um welche Themen geht’s? Zum Dev Update am 10. Mai sprechen Rod Fergusson, Joe Piepiora, Kegan Clark und Adam Fletcher über Cosmetics, Battle Pass und Seasons von Diablo 4 – also die Inhalte, die nach Release noch kommen sollen.

