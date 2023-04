Chef verspricht, Diablo 4 soll 4-mal im Jahr neue Inhalte bekommen, aber vermeidet das Wort „Erweiterung“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was haltet ihr von dem Versprechen, das Blizzard gegeben hat? Wartet ihr lieber ab oder freut ihr euch jetzt schon? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Was sagen die Fans zum Statement? Die Community sieht das Versprechen eher gespalten an. Einige feiern es, während die anderen skeptisch draufschauen. Dabei kommen folgende Kommentare zusammen:

Fans haben geglaubt, dass Blizzard das System des Ladders übernimmt und zusätzlich die Season Passes dranhängt, doch dem ist nicht so. Nach dem Release wird Diablo 4 eine neue Story bekommen, zusammen mit einem großen Update. Diese Updates sollen dann genau wie in Diablo 3 pro Quartal erscheinen.

Was hat Blizzard zu den Seasons offenbart? Laut Gamespot (via gamespot.com ) hat das US-Print-Magazin Gameinformer (via gameinformer.com ) ein Interview mit einigen Designern und Entwicklern von Diablo 4 geführt. Es ging hauptsächlich um das Endgame und die Inhalte der Seasons , die Spieler nach dem Launch von Diablo 4 erwarten können.

Seasons sind in Diablo 4 derzeit ein großes Diskussionsthema. Spieler wissen noch nicht nicht, was sie erwartet und ob sich die Seasons groß von Diablo 3 unterscheiden werden. Blizzard hat nun erneut ein Statement dazu veröffentlicht und verspricht jetzt Großes.

