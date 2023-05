Der Chef von Diablo 4 sagt, er sei schuld daran, dass Fortnite immer noch lebt

Wir erzählen euch in einem kurzen Video, warum der Twitch-Streamer FleeceKing Hass-Nachrichten von Pokémon GO Spielern erhält.

Ihr seht also, es stecken oft sehr interessante Geschichten hinter den Kulissen der Entwickler, die so erst spät oder gar nicht an die Öffentlichkeit treten. Trotz dessen hatte der Firmenwechsel von Rod eine riesige Auswirkung auf das Gaming, denn wäre Fortnite nicht erschienen, hätte einer der größten Hypes des Gamings gefehlt.

Das Interessante hierbei ist eben, dass Rod Fergusson schon bevor er gekündigt hatte, versucht hat Fortnite zu streichen. Er selbst berichtet darüber, dass jedes Spiel in der Entwicklung seine Herausforderungen hat, aber Fortnite: Rette die Welt wäre niemals in seinem damaligen Zustand über seine “Theke” gegangen.

Was sagt der Chef von Diablo 4 zu Fortnite? Fergusson arbeitete als Director of Production für Fortnite: Rette die Welt als dieses noch als das Spiel angesehen wurde, das den Markt der Zombie-Games übernehmen sollte.

