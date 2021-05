Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 28.05.

In Destiny 2 ist am 28. Mai wieder Xur-Time. Welche Exotics bringt der Händler mit, wo ist sein versteckter Standort und lohnen sich die Items des Tentakelgesichts diese Woche? Wir gucken zudem, was in den Trials heute los ist und für welchen Loot ihr schwitzt.

Das ist im MMO-Shooter los: Destiny 2 stand die vergangenen Tage ganz im Zeichen der Gläsernen Kammer. Während Profis den Raid in Rekordzeit knackten, haben viele “Normale-Hüter” an Tag 1. keine Chance gehabt. In den letzten Tagen kämpften sich immer mehr Spieler durch die Aktivität.

Das Interesse daran war so groß, dass Destiny 2 auf Steam so beliebt war wie seit 7 Monaten nicht. Einer der besten Raid-Spieler wurde dann aber von Bungie gebannt, weil sein beleidigender Name alles andere als witzig war.

Ein neues Exotic aus Season 14 hat auch eine sehr bewegte Woche hinter sich:

Welche Waffe schon seit Jahren Wellen in Destiny schlägt, ist der Schicksalsbringer. Die Kult-Waffe könnt ihr jetzt endlich erneut ergattern. Ebenso kultig ist Xur, der heute vorbeischaut und Exotics mitbringt.

Alle Infos zu Xur am 28. Mai 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Ihr könnt Xur ab 19:00 Uhr am heutigen Freitag in Destiny 2 finden. Er lässt sich auf einem zufälligen Planeten nieder und verkauft dort bis zum nächsten Weekly Reset seine Waren. Ihr habt also Zeit bis zum 1. Juni um 19:00 Uhr.

Sobald Xur verschwindet, erhält Destiny 2 zahlreiche Änderungen für alle Stasis-Klasse. Ob so die Balance im Schmelztiegel wieder gewahrt ist?

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur findet ihr stets exotische Waffen und Rüstungen. Welche Exotics das genau sind, weiß keiner vorher. Sind die Neun euch gnädig, hat Xur die Knarre, die euch fehlt oder euer Lieblings-Exotic mit starken Statuswerten dabei. Denn seit Season 14 sollen die Statuswerte besser zum Exotic passen. MeinMMO wirft wie jede Woche einen genauen Blick auf sein Inventar.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur in der ETZ. Schaut oben im Bereich “Gewundene Bucht” nach dem NPC.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 28.05. bis zum 01.06. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Arbeitstier – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: ACD/0 Rückkopplungshindernis – Handschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +4

Erholung: 22

Disziplin: +14

Intellekt: +16

Stärke: +5

Gesamt: 68

Jäger: Glücksbeere – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +15

Erholung: +8

Disziplin: +22

Intellekt: +2

Stärke: +6

Gesamt: 63

Warlock: Apotheose-Schleier – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +13

Erholung: +3

Disziplin: +9

Intellekt: +13

Stärke: +7

Gesamt: 59

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 28.05. – 01.06.

Welche Karte ist aktiv? Jedes Wochenende finden die Trials of Osiris im Schmelztiegel statt. Die aktuelle Map wird hier gleich aktualisiert.

Einige der Meister-Waffen aus den Trials

Vergesst nicht, mit dem Endgame-Beutezug von Saint-14 sichert ihr euch nur fürs Mitmachen (oder “Durchsterben”) den Loot für die dieswöchigen 3 Siege erhaltet. Was es für eure Siege und Makellos-Runs in den Trials gibt, listen wir euch hier gleich auf.

Wann laufen die Trials? Heute, am 28. Mai beginnen die Prüfungen um 19:00 Uhr. Wie immer habt dann bis zum nächsten Weekly Reset am Dienstag Zeit, um zu schwitzen und den Loot einzusacken. Gebt bis dahin all eure Prüfungs-Token aus, da sie sonst verfallen.