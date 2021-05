Bungie hat bei Destiny 2 das neue Exotic Sternverschlinger-Schuppen aus Season 14 generft. Die Stiefel galten als das Beste, was ein Jäger nur tragen konnte. Was ist jetzt passiert?

Das ist das neue Super-Exotic: Als die Season 14 kürzlich startete, schielten Warlocks und Titanen ganz neidisch auf die Jäger. Denn die hatten mit dem neuen Exotic “Sternverschlinger-Schuppen” das große Los gezogen. Die exotischen Stiefel in schicker Fischoptik können quasi alles:

Man erhält schneller Super-Energie, um seine stärkste Fähigkeit früher zu nutzen

Die Schuhe können heilen

Der Schaden der Super steigt selbstverständlich

Auch Waffen erhalten Bonus-Schaden

Ach ja, einen Überschild gibt es obendrauf auch noch

Sofort wurden die neuen Schuhe zum besten Rüstungs-Exotic gekrönt. Für den Ausflug in die Gläserne Kammer waren die Sternverschlinger-Schuppen schon fester Bestandteil aller Strategien. Bungie griff aber ein und sperrte das Exotic für die ersten 24 Stunden, damit Warlocks und Titanen auch im Raid mitspielen durften.

Bei MeinMMO haben wir daraufhin gemutmaßt, dass das neue Exotic sicher bald einen Nerf kassiert. Und genau das ist jetzt eingetreten.

Sternverschlinger-Schnuppen hat 2 Wochen durchgehalten

Was ist jetzt passiert? Als am Abend des 25. Mai das neue Update 3.2.0.2 aufgespielt wurde, versteckten sich gleich zwei Nerfs für Sternverschlinger-Schuppen in den Patch Notes:

Der Bonus-Schaden von bis zu 60 % auf Waffen ist weg: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Sternverschlinger-Schuppen ihren Schadensbonus fälschlicherweise auch auf Waffen und Granaten angewendet haben anstatt nur auf Supers.

Ihr braucht nun mehr Sphären: Die Anzahl der Stapel, die für den vollständigen Schadensbonus erforderlich sind, wurde von 4 auf 8 erhöht.

Sternverschlinger-Schuppen bringen euch Heilung, Schilde, mehr Schaden und schnellere Super

Dass eure Knarren mehr Schaden verursachen können, war nur durch einen Fehler möglich – es stand auch nie in der Exo-Beschreibung. Zusätzlich müsst ihr nun 8 statt 4 Sphären der Macht sammeln, um die Buffs maximal zu stapeln. Denn je mehr Stapel (gesammelte Sphären) ihr habt, desto stärker fallen die Effekte des Exotics aus.

“Bungie hasst Jäger”, hört man in der Community

Das sagen die Hüter: Die Patch Notes von Update 3.2.0.2 werden fleißig von den Hütern diskutiert (via reddit). Von allen Änderungen geht es vornehmlich um den Nerf für die Sternverschlinger-Schuppen des Jägers. Diese kamen für viele überraschend, da sie im Vergleich zu vielen anderen Änderungen nicht vorher angekündigt wurden.

Man liest etwa: “Sie [Bungie] wollen, dass Jäger-Mains nie in Raid-Gruppen erlaubt sind. Sie hassen Jäger aus irgend einem Grund” (via Twitter).

Andere Hüter widersprechen daraufhin sofort und meinen, dass die Stiefel eindeutig viel zu stark waren und auch jetzt sind Sternverschlinger-Schuppen eine starke Option.

Das nutzen wiederum manche um zu sagen, Bungie hasst Titanen doch viel mehr und Jäger sind eh schon dominant.

Zudem wurden auch die neuen Warlock-Stiefel “Stiefel des Tüftlers” etwas generft, da sie das Spiel crashen konnten.

Andere meckern, dass Bungie nichts testen würde, bevor es live geht. So etwas wie die viel zu starken Jäger-Stiefel hätte doch dem Studios selbst vorher auffallen müssen.

Generell bricht der Nerf aber auch die alte Diskussion los, dass Bungie den Spielern nicht erlaube, sich wirklich stark zu fühlen. Kaum sticht etwas zu krass hervor, wird es mit dem Nerf-Hammer wieder eingeschlagen.

Was denkt ihr? War das neue Jäger-Exotic durch den ungewollten Bonus auf Waffenschaden einfach viel zu stark und hat einen Nerf verdient? Hattet ihr euren Spaß damit und habt euch gerne mächtig gefühlt oder waren die Jäger hier eindeutig im unfairen Vorteil? Sagt uns eure Meinung doch in den Kommentaren. Ach ja, welche Klasse hasst Bungie denn nun am meisten?