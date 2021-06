Destiny 2: Weekly Reset am 22.06. – Die Spitzenreiter-Dämmerung macht’s euch heute schwer

Destiny 2 will euch heute, am 22. Juni, schwitzen sehen. Zum neuen Weekly Reset kommt die Spitzenreiter-Dämmerung erstmals zur Saison des Spleißers. Zudem geht die saisonale Story weiter und im Raid “Gläserne Kammer” freut ihr euch auf eine neue Herausforderung. Was erwartet die Hüter noch?

Das passiert in Destiny 2: Ab heute startet die bockschwere Spitzenreiter-Dämmerung erstmals in Season 14. Dabei handelt es sich um die härteste PvE-Herausforderung von Destiny 2, und ihr müsst euch wirklich gut als Team vorbereiten. Mindestens Powerlevel 1.335 (mit Artefakt) ist Voraussetzung.

Als Belohnung gibt’s auf Spitzenreiter den Eroberer-Titel und seltene Meister-Waffen. Das Fusionsgewehr Plug One.1 macht den Anfang. Jede Woche ist eine andere Dämmerungs-Waffe dann an der Reihe – sogar die Knarren aus Season 13 kommen zurück. Mehr zu Spitzenreiter und den Meister-Waffen gibt’s hier.

Das erwartet euch auch ab heute: Die Saison des Spleißers bietet noch ein paar weitere Gründe, sich heute einzuloggen:

In der Gläsernen Kammer steht die zweite Raid-Herausforderung “Das einzige Orakel für dich” bereit. Hierfür dürft ihr in der Orakel-Phase niemals das gleiche Orakel zweimal töten – wechselt also im Encounter nach jeder Runde die Position.

In der Tilgung-Mission hat sich die Korruption ausgebreitet und erschwert den Weg durchs Labyrinth. Hier könnt ihr aber mit einem korrumpierten Schlüsselcode dafür Spitzen-Loot einsacken.

Zudem geht die saisonale Story rund um die Gefallenen in der Stadt, Savathûn und dem drohenden Bürgerkrieg weiter

Im Gambit freut ihr euch die ganze Woche über erhöhte Ruchlosigkeit – ihr steigt also schneller im Rang des Vagabunden auf.

Derzeit rätseln die Spieler zudem, ob Bungie ein neues Community-Rätsel vorbereitet hat: Destiny 2 verschickt versteckte Nachricht in mysteriösen Kisten – Was steckt dahinter?

Was euch die aktuell laufende Saison des Spleißers noch bis August bieten will, lest ihr hier auf MeinMMO:

Destiny 2: Das erwartet euch noch in der Season 14 – Die Highlights bis August

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 22.06. bis zum 29.06.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe verschlägt euch in den Strike

Spiegelkorridor auf Europa.

Ihr habt in der normalen Dämmerung die Chance auf Plug One.1 und auf Spitzenreiter auf die Meister-Version des Fusionsgewehrs:

Die 3 neuen Dämmerungs-Waffen der Season 14 als Meister-Version

Playlist-Strikes sorgen mit diesen Modifier für Abwechslung:

Arkus-Versengen

Grenadier

Eisen

Der Elementar-Burn bleibt die ganze Woche gleich, die übrigen beiden Modifier wechseln täglich.

Schmelztiegel: Im PvP schickt euch Lord Shaxx in diesen Modi:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Petra Venj steht jetzt direkt am Spawn-Punkt in der Träumenden Stadt. Der Fluch im Gebiet ist also auf Stufe 2. Zeitgleich könnt ihr hier die 3. Aszendenten Herausforderung meistern.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission (+2)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Tilgungs-Mission – mit korrumpierten Schlüsselcode (+2)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Schließt 8 Beutezüge für den Servitor-Spleißer ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Was gibt’s bei Tess im Angebot?

Die exotische Geist-Hülle „Bit-Reduktions-Hülle“

Der exotische Sparrow „Feuerschneisen-Retter“

Der exotische Sparrow „AOKI/FAAS TYP VII“

Das exotische Schiff „M3-D1-Walküre“

Jäger erhalten das exotische Ornament “Königinnen-Korba” für Ophidia-Spatha

Titanen erhalten das exotische Ornament “Jian” für Einäugige-Maske

Warlocks erhalten das exotische Ornament “Caduceus” für Ophidianischer Aspekt

Das exotische Ornament “Weltenformer” für Izanagis Bürde

Das exotische Ornament “Tödliches System” für Hartes Licht

Stimmt euer Powerlevel schon für die Spitzenreiter-Dämmerung oder habt ihr keine Lust, euch durch die harten Strikes zu quälen? Sagt uns doch in den Kommentaren, wie eure Destiny-Woche aussieht.