Destiny 2: Ornament bringt Final-Fantasy-Feeling, macht Sniper zu Riesen-Schwert

In Destiny 2 gibt es jetzt ein abgedrehtes Ornament für eine Sniper, mit dem ihr dem Waffen-Exotic einen Schwert-Look im Stile von Final Fantasy verpassen könnt.

Ob nun Gesten im Stile von Dragon Ball Z oder ein Mini-Sparrow, der fast schon wie ein Bobby Car für Hüter anmutet – Destiny 2 hat schon allerlei verrückte Spielereien in Spiel gebracht und die Fans damit belustigt. Seit Beginn der Season 13 ist das Action-MMO nun um eine weitere davon reicher.

Da Schwerter in letzter Zeit bei Destiny echt hipp sind, hat Bungie nun mit einem Ornament der beliebten Sniper Izanagis Bürde einen echt schrägen Look verpasst und lässt euch diese nun (optisch) in ein gigantisches Schwert verwandeln.

Die exotische Sniper Izanagis Bürde

Izanagis Bürde wird (fast) zum Buster-Schwert

Was sind Ornamente überhaupt? Ornamente sind im Prinzip Skins, beziehungsweise alternative Modelle für Waffen und Rüstungsteile in Destiny 2. Sie sind rein kosmetischer Natur, verändern also nicht die Funktion des eigentlichen Items, sondern lediglich die Optik.

Um dieses Ornament geht’s: Das neue Ornament für Izanagis Bürde nennt sich Weltenformer und ist im Everversum für 700 Silber (Echtgeld-Währung, circa 7 €) erhältlich. Damit erhält Izanagis Bürde statt ihres noch dezenten Laufs nun eine monströse Schwertklinge.

Izanagis Bürde mit dem Weltenformer-Ornament

Trotz der optischen Transformation ist und bleibt die Waffe immer noch eine voll funktionstüchtige Sniper.

Was ist daran so besonders? Das exotische Scharfschüzengewehr hat schon in seiner ursprünglichen Form eine Schwert-Bemalung und könnte vom weitem und auf dem Rücken getragen durchaus mit einem Schwert verwechselt werden. Nun sieht sie mit dem neuen Ornament aber wie ein richtiges Klingen-Ungetüm aus. Und zwar nicht irgendeins – So ziemlich jeder, der Herz für Final Fantasy hat, dürfte schnell erkennen, was da als Inspiration diente.

Das neue Ornament ist spürbar an die gigantischen Schwerter der Final-Fantasy-Reihe angelehnt und hat unübersehbare Ähnlichkeiten mit dem Buster-Schwert von Cloud.

Cloud mit dem Buster-Schwert

Die Spitze der Klinge ist zwar anders gestaltet, doch die Dimensionen und Optik mit den gewickelten Bändern an der Schulterstütze (oder Schwertgriff) erinnern trotzdem an den unverkennbaren Schwert-Stil. Auch die Kette dürfte eine Anspielung auf Clouds Schwert sein, das von vielen Fans gerne als Anhänger an der Kette getragen wird.

Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr von solch verrückten Spielereien? Findet ihr das cool und würdet für diese oder eine vergleichbare Hommage echtes Geld ausgeben? Oder könnt ihr solchen optischen Extremen bei Cosmetics nichts abgewinnen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.