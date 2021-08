Destiny 2: Weekly Reset am 31.08. – Das erste Eisenbanner der Season 15 ruft euch

Destiny 2 bringt kurz nach dem Start der neuen Season 15 das Eisenbanner mit guten Gelegenheiten zum Leveln und endlich frischem Loot. Dazu gehen die Quests um Mara und Savathûn in der Träumenden Stadt weiter.

Was ist in Destiny 2 los? Die Hüter gewöhnen sich gerade noch an die neue Season 15 – die Saison der Vergessenen. Ihr solltet direkt mal einen Abstecher in die Träumende Stadt machen und die saisonale Quest “Reise des Wegfinders” vorantreiben.

Diese Woche könnt ihr ein paar weitere Aufgaben der Quest erledigen, doch bei den benötigten 53 Schritten dürften noch einige Resets ins Land gehen, bevor ihr das neue exotische Spurgewehr als Belohnung erhaltet. Mara und/oder Savathûn schicken euch auch auf ein neues Abenteuer ins Zersplittere Reich – levelt euren Wegfinder-Kompass und haltet die Augen nach Geheimnissen auf.

Ihr findet diese Woche Lord Saladin im Turm, der das erste Eisenbanner-Event der Season ausruft. Bis zum nächsten Reset findet das PvP-Event statt und bringt eine prima Gelegenheit schnell im Powerlevel zu steigen. Denkt an die 4 Beutezüge mit Spitzenloot.

Was ist neu im Eisenbanner von Season 15?

Ein komplettes Rüstungs-Set für Jäger, Titanen und Warlocks (im Titelbild) – das Set bringt sogar einen Loot-Bonus mit

Das Impulsgewehr „Schmiedeschwur“ (390er) und die Stasis-Pistole „Friedensabkommen“ (491er – Salve)

Die Quest “Für den nahenden Krieg” – Ihr erhaltet so garantiert Teile der neuen Ausrüstung

Passend zum Eisenbanner erhaltet ihr die Woche über schnelleren Fortschritt für Schmelztiegel-Ränge bei Lord Shaxx. Nutzt das, um unter anderem die neue Ritualwaffe der Season schnell zu grinden.

Zwei frische Eisenbanner-Waffen locken euch ins PvP.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 31.08. bis zum 07.09.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe steht die Mission

See der Schatten an – das ist der kurze Strike in der ETZ

Im Dämmerungs-Lootpool sind diese Season stets 2 Waffen pro Woche

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Leere-Versengen

Solar-Thermaltausch

Geerdet

Ihr wisst ja, der Versengen-Modifikator bleibt die Woche über gleich, die anderen beiden wechseln jeden Tag.

Wo sind meine Token? Falls ihr euch wundert, Lord Shaxx wurde für Season 15 überarbeitet. Im Zuge dessen wurden alle Vorhut-Token gelöscht.

Im Raid “Gläsernen Kammer” passiert das:

In der Gläsernen Kammer steht die zweite Raid-Herausforderung “Das einzige Orakel für dich” bereit. Hierfür dürft ihr in der Orakel-Phase niemals das gleiche Orakel zweimal töten – wechselt also im Encounter nach jeder Runde die Position.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Praedyths Rache”. Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot.

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel

Eisenbanner

Petra Venj findet ihr im Bereich Rhesailvia der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 1. Aszendenten Herausforderung.

Wenn du dich in Destiny 2 auskennst und ein Teil von MeinMMO werden möchtest, hast du jetzt die Chance. Alles zur Stellenausschreibung findest du hier:

MeinMMO sucht Autor (m/w/d) im Home-Office für Destiny 2

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Vergessenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen. Ihr könnt euch also viel schneller in die Endgame-Aktivitäten stürzen, und müsst nicht so viel Leveln.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung

Omen-Mission

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Im Zersplitterten Reich 4 Champions besiegen

Eisenbanner (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Das trägt man so in Season15 von Destiny 2.

Eine neue Season bedeutet auch, massig neue Cosmetics, mit denen ihr eure Hüter oder Ausrüstung individualisiert. Viele der Items aus dem Everversum könnt ihr im Laufe der Season 15 auch ohne Echtgeld erhalten, nur mit Glanzstaub. Wöchentlich rotiert das Angebot, bringt also Geduld mit.

Das gibt’s bei Tess im Angebot:

Der exotische Sparrow „Magnet-Schub“

Der exotische Sparrow „Galvanische Gabel“

Die exotische Geist-Hülle „Harfenhülle“

Das exotische Emote „Rimshot“

Das exotische Ornament „Äschernes Zeichen“ für Verfallenes Abbild

Die universellen Ornamente für den Klassengegenstand aus Season 15 (für Jäger, Titanen und Warlocks)

Startet ihr die Destiny-Woche direkt mit einem Ausflug ins Eisenbanner, denn viel zu lange mussten wir Hüter auf neue Rüstungen warten? Oder lockt euch das PvE mit seinen Geheimnissen der Träumenden Stadt und spannenden Story um die beiden Königinnen Savathûn und Königin Mara mehr? Sagt es uns doch in den Kommentaren.