In Destiny 2 geht eine neue Woche in Season 15 los. Ihr sollt neue Geheimnisse erkunden, findet ein Upgrade für das neue Exotic Agers Zepter und Bungie hat auch schon Änderungen für die Trials am Wochenende angekündigt.

Das passiert diese Woche in Destiny 2: Die laufende Season 15, die Saison der Verlorenen, wird einen Monat alt. Bungie spendiert den Hütern heute einen frischen Meisterwerk-Katalysator für das erst letzte Woche veröffentlichte Exotic.

Zudem geht die Story um Krähe, Mara und Savathûn in die nächste Runde – die lange Quest “Reise des Wegfinders” (53 Schritte) wird aber auch diese Wiche nicht abgeschlossen. MeinMMO schaut, womit euch Destiny 2 diese Woche zum Einloggen bringen will.

So gibt’s den neuen exotischen Katalysator: Um dem neue Exotic Agers Zepter seine finale Form zu geben, müsst ihr den Meisterwerk Katalysator für die Waffe finden. Der ist seit dem 21. September im Spiel.

Ihr erhaltet den Katalysator als zufälligen Drop nach Abschluss der “Astral-Ausrichtung”. Das ist die saisonale Aktivität in der Träumenden Stadt. Habt ihr den Katalysator gefunden, müsst ihr ihn durch 1.000 Kills mit Agers Zepter leveln, um die neue Fähigkeit freizuschalten – präzise Todesstöße und zerstörbare Wände geben schnelleren Fortschritt.

Was kann Agers Zepter dann? Ihr opfert eure Super-Energie, um dem Strahl von Agers Zepter mehr Schaden zu verleihen und erhaltet bessere Verlangsamungs- und Einfrier-Fähigkeiten. Zudem wird das Magazin über die normale Kapazität überladen. Wie stark der Kat genau wird, muss sich dann in den nächsten Tagen zeigen.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 21.09. bis zum 28.09.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist der Strike

Höhle der Teufel – die kurze Mission mit den vielen Gegnern im Kosmodrom.

Im Dämmerungs-Lootpool sind diese Woche die Schrotflinte “Der Komödiant” und das Automatikgewehr “Shadow Price”.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Prügler

Blackout

Der Modifier fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Das passiert im Raid “Gläsernen Kammer“:

Bei Boss Atheon steht die Herausforderung “Ensemble-Refrain” an: Bei jeder der 3 Orakel-Wellen darf jeder Spieler nur ein Orakel zerstören.

Als Belohnung gibt’s im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe ”Korrekturmaßnahme”. Das schwere Maschinengewehr kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot.

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Das ist neu in den Trials: Bungie hat den PvP-Modus Prüfungen von Osiris, die Trials, gehörig überarbeitet und feiert damit große Erfolge. Diesen Freitag kommen 3 weitere Änderungen für den PvP-Modus:

Man sieht nicht länger, wie viele Gegner im Matchmaking sind. Ihr könnt also nicht mehr gezielt 3er Teams ausweichen, da der Zähler ausgeblendet ist.

In den Trials-Labs – eine experimentelle Playliste – wird ein neuer Modus probiert. Hier müsst ihr eine Zone schnell einnehmen, die zufällig ihren Standpunkt in jeder Runde ändert.

Nach einer Wiederbelebung habt ihr keine neue Spezial-Munition (grün).

Die letzten Änderungen kamen aber bei einigen Spielern gar nicht gut an. Ob die Experimente dieser Woche weniger strittig sind? Das regt die Trials-Spieler derzeit auf:

Destiny 2 erfüllt Fans einen jahrelangen Wunsch, erntet dafür nun Ärger

Petra Venj steht direkt neben dem Spawn der Träumenden Stadt. Das bedeutet es ist die 2. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 3. Aszendenten Herausforderung.

In der Träumenden Stadt werden nun auch die Atlasbilder der 3. Woche verstreut sein. Haltet also eure Augen offen.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Vergessenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen. Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Trials of Osiris (+2)

Im Zersplitterten Reich 4 Champions besiegen

Prüfungen von Osiris (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Eine gute Quelle für Glanzstaub sind die saisonalen Herausforderungen und der Season Pass. Hier findet ihr genau Cash, um euch die feinen, kosmetischen Angebote leisten zu können.

“Für den König” verleiht Dorn den besessenen Look.

Das gibt’s bei Tess im Angebot:

Der exotische Sparrow „Schrottplatz-Ross“

Das exotische Schiff „Reingehauen“

Die exotische Geist-Hülle “Veist-Hülle”

Exotisches Ornament „Gebrüll des Drachen“ für Wispern des Wurms

Exotisches Ornament „Für den König“ für Dorn

Legendäre Shader “Jacarini” – schlichtes Schwaz/Weiß, das für Lacher sorgte

Das Exotische Jäger-Ornament „Königinnen-Kobra“ für Ophidia-Spatha

Das exotische Titan-Ornament „Jian“ für Einäugige-Maske

Exotisches Warlock-Ornament „Caduceus“ für Ophidianischer Aspekt

Was geht ihr diese Woche als Erstes an oder lockt euch Destiny 2 derzeit überhaupt nicht? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Es sind übrigens zum heutigen Reset noch 154 Tage bis die nächste Erweiterung “Witch Queen” (Hexenkönigin) für Destiny 2 endlich am 22.02.2022 erscheint. Wer schon einen Blick in die Zukunft werfen möchte, wird hier auf MeinMMO fündig: Die 11 wichtigsten Dinge, die ihr zur „Witch Queen”-Erweiterung wissen müsst