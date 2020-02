In Destiny 2 könnt ihr über 2000 Triumphe sammeln, den seltensten davon haben sogar nur 12 Hüter weltweit. Wir zeigen euch die 50 seltensten Triumphe im Ranking.

Das sind Triumphe in Destiny 2: Für das Erfüllen bestimmter Aufgaben erhaltet ihr als Belohnung die sogenannten Triumphe. Manche dieser Triumphe sind kleine Tätigkeiten, die ihr nebenbei abschließt (erledige X Gegner mit Granaten).

Andere Triumphe sind geheim, nur in einer Saison zu ergattern oder an sehr schwere Bedingungen geknüpft. Wer einen der prestigeträchtigen Titel für seinen Hüter möchte, muss ausgewählte Triumphe meistern.

Für die Destiny-Spieler sind die Triumphe eine Karotte vor der Nase. Denn viele von ihnen gewähren euch einen Score: die Triumphpunktzahl. Diesen Wert können sie untereinander vergleichen. Aktuell liegt der Highscore bei 122835 Punkten (via Warmind.io).

Da ist noch Luft nach oben – Übersicht über alle Triumphe

Woher kommen unsere Zahlen? Wir beziehen uns in diesem Artikel auf die Angaben von Charlemagne. Der Discord-Bot liefert allerlei Statistiken, Zahlen und Rankings aus vielen Bereichen von Destiny 2.

Auch bei unserem Ranking der seltensten Titel haben wir auf Charlemagne vertraut:

Die seltensten Triumphe im Ranking

Wir präsentieren euch die Triumphe absteigend in 10er Gruppen. Dabei erhaltet ihr jeweils die Anzahl der Hüter, welche den Triumph absolviert haben. Alle aufgelisteten Triumphe wurden übrigens von weniger als 1 % aller Spieler weltweit geschafft.

Die Plätze 50 bis 41

50 – Tohuwabohu: Gewinnt als kompletter Einsatztrupp ein Hexenkessel-Match, in dem ihr Gegner ausschließlich mit Supers besiegt (100 Punkte). Das haben 23.549 Hüter geschafft.

49 – Siebte Kolonne: Besiege rasch 7 gegnerische Hüter. Das haben 22.722 Hüter geschafft.

48 – Feuerwerk: Lösche das gegnerische Team mit „Doppelschwänziger Fuchs“ aus (kann nur in der Scharlach-Woche abgeschlossen werden). Das haben 23.370 Hüter geschafft.

47 – Durchbruch: Gewinnt Matches, setzt Brecher ein, hackt gegnerische Tresore und verteidigt eure eigenen Tresore in Durchbruch (50 Punkte). Das haben 22.682 Hüter geschafft.

46 – Verriegelung: Gewinne Matches, erobere und verteidige Zonen und gewinne Runden, indem du alle drei Zonen in Verrigelung einnimmst (50 Punkte). Das haben 22.491 Hüter geschafft.

45 – Hammerfreunde: Schließe Heroische öffentliche Events mit drei Solar-Titanen ab (150 Punkte). Das haben 22.133 Hüter geschafft.

44 – Ein Licht im Dunkel: Führe deinen Einsatztrupp durch den gesamten „Geißel der Vergangenheit“-Raid (100 Punkte). Das haben 21.017 Hüter geschafft.

43 – Triumphaler Drescher: Während du die Drescher-Aura hast, gewinne in Gambit-Prime Matches, besiege Feinde, besiege Hochrangige Ziele, besiege Blocker sowie Gesandte und verdiene „Im Dutzend billiger“-Medaillen (100 Punkte). Das haben 21.011 Hüter geschafft.

42 – Inquisition der Verdammten: Sammle auf dem Mond nekrotische Chiffren, um die Seiten des Lore-Buchs freizuschalten (100 Punkte). Das haben 20.939 Hüter geschafft.

41 – Netzweber: Schließe Heroische öffentliche Events mit drei Nachtpirscher-Jägern ab (150 Punkte). Das haben 20.419 Hüter geschafft.

Der Nachtpirscher hat sich der Leere verschrieben

Die Plätze 40 bis 31

40 – Echt Klasse: Gewinne Matches mit einem Einsatztrupp, der nur aus der gleichen Klasse besteht (100 Punkte). Das haben 19.244 Hüter geschafft.

39 – Saison 3: Redrix‘ Claymore: Erreiche den Ruhm-Rang „Berühmt“ und erhalte Redrix‘ Claymore. Das haben 19.233 Hüter geschafft.

38 – Elektrische Hände: Schließe Heroische öffentliche Events mit drei Arkus-Warlocks ab (150 Punkte). Das haben 19.144 Hüter geschafft.

37 – Altäre der Sorgen: Brutale Hast: Besiege schnell einen Stufe V-Albtraum-Boss (100 Punkte). Das haben 19.117 Hüter geschafft.

36 – Leeregeboren: Schließe den „Krone des Leids“-Raid mit einem Einsatztrupp nur aus Leere-Fokussen ab (200 Punkte). Das haben 18.821 Hüter geschafft.

35 – Jahrespass: des Jokers Wildcard: Entdecke alle Gegenstände für eine Hüter-Klasse, die zum Abschluss der Sammlung-Plakette erforderlich sind. Das haben 18.748 Hüter geschafft.

34 – Mondfahrzeug: Entdecke alle Gegenstände für eine Hüter-Klasse, die zum Abschluss der Sammlung-Plakette erforderlich sind. Das haben 18.074 Hüter geschafft.

33 – Jagdfieber: Schließe die Berserker-Begegnung ab (Geißel der Vergangenheit), während du nur Dracos benutzt, um Berserker zu besiegen (200 Punkte). Das haben 17.611 Hüter geschafft.

32 – Versengt: Gewinne Matches und besiege Gegner in Versengt (50 Punkte). Das haben 17.582 Hüter geschafft.

31 – Signakrone: Schließe ein Match mit den meisten kreierten Signa und einer 100 %igen Sicherungsrate in Vorherrschaft ab. Das haben 17.479 Hüter geschafft.

Im PvP warten einige der härtesten Triumphe auf die Hüter

Die Plätze 30 bis 21

30 – Arkusgeboren: Schließe den „Krone des Leids“-Raid mit einem Einsatztrupp nur aus Arkus-Fokussen ab (200 Punkte). Das haben 16.991 Hüter geschafft.

29 – So gut wie neu: Schließe das öffentliche Event „Rift-Generator“ mit einer Generatorkern-Integrität von 100 % ab (200 Punkte). Das haben 15.744 Hüter geschafft.

28 – Vom Blitz getroffen: Erziele als Stürmer-Titan Kills mit Blitzgranaten (300 Punkte). Das haben 14.142 Hüter geschafft.

27 – Taschendieb: Stiehl in einem einzigen Leben 5 Todesstöße von deinen Gegnern in Rumble. Das haben 13.908 Hüter geschafft.

26 – Klingenmeister: Gewinne mit Redrix‘ Breitschwert Matches, erziele Todesstöße und besiege Gegner mit 5er-Strähne oder mehr. Das haben 12.894 Hüter geschafft.

25 – Sechs auf einen Streich: Schließe den „Tresor-Zugang“-Encounter ab (Geißel der Vergangenheit), indem du einen Draco nutzt, um sechs Servitoren zu besiegen (200 Punkte). Das haben 12.803 Hüter geschafft.

24 – Von der Verdammnis gezeichnet: Besiege gegnerische Hüter in Gambit und dem Schmelztiegel mit Dorn (50 Punkte). Das haben 10.044 Hüter geschafft.

23 – Ernsthaft, nie wieder: Schließe den Dungeon „Der Zerbrochene Thron“ alleine ab, ohne zu sterben. Das haben 9.795 Hüter geschafft.

22 – Saison 8: Legendärer Sieg: Gewinne Ruhm-Matches, während du auf dem Rang „Legendär“ in Saison 8 bist. Das haben 7.665 Hüter geschafft.

21 – Maximale Auslöschung: Besiege als Eindringling sieben Hüter während einer einzigen Invasion und bevor der Vagabund dich auf deine Seite zurückbringt (200 Punkte). Das haben 6.896 Hüter geschafft.

In Gambit zittern die Feinde vor dem Eindringling

Die Plätze 20 bis 11

20 – Showdown: Gewinne Matches, besiege Gegner, belebe Kameraden wieder und gewinne „Finaler Showdown“-Runden (50 Punkte). Das haben 5.839 Hüter geschafft.

19 – Saison 9: Legendärer Sieg: Gewinne Ruhm-Matches, während du auf dem Rang „Legendär“ in Saison 9 bist. Das haben 5.621 Hüter geschafft.

18 – Jetzt gibst du einfach nur an: Erziele Todesstöße bei Gegnern, die ein höheres Powerlevel als du besitzen, während die Eiserne Bürde auf dir lastet (250 Punkte). Das haben 5.269 Hüter geschafft.

17 – Altäre der Sorgen: Welle um Welle: Schließe Angriffswellen der Altäre der Sorgen ab (450 Punkte). Das haben 4.671 Hüter geschafft.

16 – Hängt an dir: Erziele als Nachtpirscher-Jäger Kills mit Spitzgranaten (300 Punkte). Das haben 4.460 Hüter geschafft.

15 – Die Besten der Besten der Besten: Schließe alle Raid-Begegnungen in den ersten 24 Stunden nach dem Release ab (Geißel der Vergangenheit). Das haben 4.251 Hüter geschafft.

14 – Mein riesiger Block: Lasst als Team vier Riesige Blocker gleichzeitig auf die gegnerische Bank los (50 Punkte). Das haben 3.599 Hüter geschafft.

13 – Saison 7: Legendärer Sieg: Gewinne Ruhm-Matches, während du auf dem Rang „Legendär“ in Saison 7 bist. Das haben 2.886 Hüter geschafft.

12 – Bungie Bounty: Besiege Bungie-Entwickler in einer kompetitiven Aktivität. Das haben 2.773 Hüter geschafft.

11 – Der fünfte Reiter: Besiege 50 gegnerische Hüter in einem einzigen Leben im Eisenbanner. Das haben 2.661 Hüter geschafft.

Die Eisernen Lords verleihen Triumphe für Meisterleistungen

Die Top 10 seltensten Triumphe

10 – Flotter Durchlauf: Schließe eine Runde Gambit schnell ab (50 Punkte). Das haben nur 2.156 Hüter geschafft.

Dieser Triumph ist in den privaten Matches machbar. Beendet das Spiel in unter 5 Minuten, nur das Sieger-Team erhält die Ehrung.

9 – Granatenmäßig: Erziele in einem Leben 5 Kill-Treffer mit Granaten. Das haben nur 1.878 Hüter geschafft.

Das Problem an diesem Triumph ist, dass alle Fähigkeiten extrem schnell aufladen – auch die deutlich stärkeren Super. Dadurch überlebt man selten lange genug, um 5 Granaten-Kills zu sammeln.

8 – Saison 6: Legendärer Sieg: Gewinne Ruhm-Matches, während du auf dem Rang „Legendär“ in Saison 6 bist. Das haben nur 1.356 Hüter geschafft.

In der Vergangenheit war es deutlich härter als aktuell, um bis nach ganz oben auf der Ruhm-Leiter zu klettern. Dieser Erfolg ist entsprechend selten auch in den vorherigen Seasons.

7 – Saison 5: Legendärer Sieg: Gewinne Ruhm-Matches, während du auf dem Rang „Legendär“ in Saison 5 bist. Das haben nur 1.224 Hüter geschafft.

6 – Saison 4: Legendärer Sieg: Gewinne Ruhm-Matches, während du auf dem Rang „Legendär“ in Saison 4 bist. Das haben nur 1158 Hüter geschafft.

In Saison 4 feierte die Ruhm-Rangliste ihr Debüt und der Triumph war erstmals zu erreichen.

5 – Schnelles Wachstum: Schließe den „Garten der Erlösung“-Raid innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Release ab. Diesen Triumph haben nur 542 Hüter geschafft.

Gerade die Rennen um den Word First Titel sind eines der PvE-Higlights der Destiny-Experten. Entsprechend selten sind die Triumphe dazu.

Die Raids gehören zu den schönsten Locations in Destiny 2

4 – Sieben Todsünden: Besiege rasch 7 gegnerische Hüter im Eisenbanner. Nur 530 Hüter haben diesen Triumph.

Schon im normalen PvP keine leichte Aufgabe, das Eisenbanner ist zudem nur eine Woche pro Monat aktiv.

3 – Erste Kronen-Träger: Schließe den „Krone des Leids“-Raid innerhalb der ersten 24 Stunden nach Release ab. Nur 510 Hüter waren dazu in der Lage.

Ein weiter Raid, den kurz nach der Veröffentlichung nur wenige Spieler absolvieren konnten.

2 – Spurgewehr-Perfektion: Diese Medaille sollte nicht mit einem gleichnamigen Triumph verwechselt werden. Den ursprünglichen Triumph besitzen nur 223 Hüter.

Die seltene Version ist nicht länger im Spiel. Damals mussten Doppelkills und Todesstöße mit allen drei Spurgewehr-Elementen erreicht werden. Das Leere-Element war nur auf dem Exotic Wellenspalter zu finden. Die Waffe war lange Zeit exklusiv auf der Playstation 4 zu finden. Daher wurde der Triumph ersetzt.

Riven hat die Hüter im Letzten Wunsch an ihre Grenzen gebracht

1 – Die Besten der Besten: Schließe den „Letzter Wunsch„-Raid innerhalb der ersten 24 Stunden nach Release ab. Lediglich 12 Hüter weltweit besitzen diesen Triumph.

Das Rennen um den ersten Abschluss war in diesem Raid das Härteste in der Geschichte von Destiny. Selbst die bekanntesten Destiny-Experten scheiterten an diesem Triumph. Nur zwei Teams haben die Aufgabe gemeistert.

Habt ihr euch auch durch die härtsten Herausforderungen von Destiny 2 gekämpft und sammelt fleißig Triumphpunkte? Welcher ist euer seltenster Triumph? Bei mir ist es Platz 14.