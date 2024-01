Eines der meistgewünschten Spiele auf Steam könnt ihr 3 Stunden lang kostenlos testen – So macht ihr mit

2024 ist bereits jetzt ein gutes Jahr für Fans von Survival- und Sandbox-Titeln: Mit Palworld und Enshrouded sind schon 2 Spiele erschienen, die das Genre absolut dominieren – Insbesondere nach dem herben Rückschlag von The Day Before.

In den globalen Wunschlisten auf Steam steht Nightingale aktuell auf Platz 8, direkt hinter 3 weiteren Survival-Titeln: Frostpunk 2, STALKER 2 und ARK 2. Nightingale soll am 22. Februar für den PC auf Steam erscheinen. Für Versionen auf PS5 und Xbox Series X/S gibt es aktuell keine Pläne.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Zum Testen erhaltet ihr einen Charakter mit vorgefertigter Ausrüstung, wie ihr sie etwa nach 10 Stunden Spielzeit bekommen würdet. Das Tutorial wird übersprungen und ihr könnt quasi tun und lassen, was ihr wollt. Der Fortschritt geht nach dem Test verloren, er steht jedoch nicht unter NDA. Ihr könnt also ziemlich sicher Content zu Nightingale auf Twitch und YouTube finden.

So macht ihr beim Test mit: Am Freitag, dem 2. Februar, startet Nightingale einen Stresstest. Dieser geht lediglich 3 Stunden lang:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to