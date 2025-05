MMORPG zu Final Fantasy hat nach 23 Jahren derart viele aktive Fans, dass das geplante Ende ins Wasser gefallen ist

Warhammer 40.000: Dawn of War ist ein Strategiespiel in der düsteren Sci-Fi-Welt von Warhammer 40.000 und kommt als Remaster.

Wissenschaftler analysieren ernsthaft, was Warhammer 40.000 für unsere Welt bedeutet – Und natürlich ist die Konferenz in Deutschland

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr Horden gemeinsam mit einem Dreadnought umhauen könnt

Das Remaster zu Warhammer 40.000: Dawn of War in der „Definitive Edition“ im Trailer

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Mit dem Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, will das Studio Visionary Realms zurück zu den Tagen von Klassikern wie Everquest 1. Pantheon soll also ...

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idrai...

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO

MMORPG Ashes of Creation will noch realistischer sein – Zeigt tolle Wettereffekte und Jahreszeiten

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

Was ist eigentlich mit Ashes of Creation, der großen Hoffnung des MMORPG-Genres aus dem Westen?

Was ist sonst noch passiert? Seit dem Kickstarter-Boom in den 2010er-Jahren gab es eine ganze Reihe von Entwicklern, die sich ihr MMO(RPG) via Crowdfunding finanzieren wollten. Doch welche Spiele sind mittlerweile tatsächlich erschienen? MeinMMO hat nach 13 Jahren den Kassensturz gemacht und eine frustrierende Bilanz gezogen .

