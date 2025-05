Spieler aus WoW kann seit einem Kunstfehler beide Hände nicht richtig benutzen, meistert nach 9 Jahren endlich seinen Traumerfolg

Ein Spieler aus World of Warcraft konnte nach 9 Jahren endlich einen Erfolg meistern, den andere sicherlich schon mehrfach abgeschlossen haben. Das Besondere in diesem Fall: Der Azeroth-Held kann beide Hände nur stark eingeschränkt einsetzen.

Was ist das für ein Erfolg? Der WoW-Spieler milotic03 konnte sich nach 9 Jahren endlich ein aktuelles Elite-PvP-Set aus The War Within vollständig erspielen. Dafür musste der Spieler innerhalb der aktuellen PvP-Saison auf eine Wertung von 1.800 kommen, um sämtliche Transmogvorlagen des Sets zu erhalten.

Was für manch einen PvP-Veteran die einfachste aller Übungen sein dürfte, war für milotic03 harte Arbeit. Auf Reddit erklärt er den Grund: Im Jahr 2016 hatte er chronische Knieschmerzen. Bei den daraus resultierenden Untersuchungen wurde ein sehr hoher Harnsäurewert von 10.0 festgestellt. Die Behandlung bestand aus einer genau dosierten Medikation und dem Verbot, Fleisch zu essen.

Nach einem Monat Behandlung brach milotic03 dann aber plötzlich zusammen, weil sein Sauerstoffgehalt auf einen sehr niedrigen Wert gesunken war. Der Grund offenbarte sich im Krankenhaus: Sein Harnsäurewert lag quasi bei 0. Das Labor hatte ursprünglich einen Fehler gemacht und aus 1.00 die eben erwähnte 10.0 gemacht. Die daraus resultierende Behandlung fiel daher potenziell tödlich aus.

Im Krankenhaus konnte man das jedoch verhindern. Dennoch bleiben Langzeitschäden. Sein Gedächtnis ist dauerhaft geschädigt, was Ereignisse vor 2016 angeht. Zudem kam es zu Schäden des Nervensystems, wodurch er seine beiden Hände nur sehr eingeschränkt nutzen kann (es lässt sich nur ein Finger an jeder Hand zeitgleich nutzen (via Reddit)). Auch seine Beine sollen betroffen sein.

Noch eine schöne Story aus der WoW-Community:

„Ich fasse es nicht“

Wie reagiert die Community auf den Erfolg? Mit 5.500 Daumen hoch und mehr als 230 Kommentaren. Viele Spieler feiern die Errungenschaft mit sehr lieben Worten.

Lucky_Vermicelli7864 weiß auf Reddit, was so ein Handicap bedeutet: „Extremes Gratz! Ich habe Multiple Sklerose (SPMS), weiß also, wie es sich anfühlt.“

o0CrimsonFlare0o feiert auf Reddit den Erfolg: „Ich wollte nur kurz vorbeischauen und dir zu deiner großartigen Leistung gratulieren! Lass dich von deiner Behinderung nicht aufhalten! Mach weiter so!“

Rooach2 kommentiert auf Reddit mit Humor: „Der Typ hat ein Handicap und besiegt mich trotzdem im PvP. Ich fasse es nicht. Gut gemacht.“

wasd0109 hofft auf Reddit, dass WoW in Zukunft noch zugänglicher wird: „Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, dass die Ein-Button-Rotation den Spielern, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, mehr Inhalte zugänglich machen kann.“

Mit der Ein-Button-Rotation bezieht sich wasd0109 auf eine Ankündigung von Blizzard aus den vergangenen Wochen, verschiedene Add-Ons verbieten zu wollen, um deren Funktionen standardmäßig im Spiel anzubieten. Zu diesen gehört auch die Möglichkeit, die Rotation mit nur einer Taste abspulen zu können: Blizzard plant riesige Änderung an WoW, verbietet Add-Ons und will, dass ihr mit nur einer Taste spielen könnt