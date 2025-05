Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Sicher ist das ein Thema, das in den nächsten Tagen noch für heftigen Gesprächsstoff sorgen wird. Wir werden das Thema auf MeinMMO ausführlich begleiten: „Ich weine seit Tagen“ – Mann findet nach Jahren heraus, dass ein verunglückter Freund in WoW verewigt ist

Blizzard will zudem Mods weiter funktionieren lassen, die keine Kämpfe betreffen, also Dinge wie Quest-Helfer, Roleplay-Hilfsmittel und andere.

Die verschiedenen Mechaniken in Kämpfen werden in den Dungeon-Tagebücher aufgeführt. Spieler können sie dort nachlesen. Doch Hazzikostas sagt:

Das sagt jetzt Blizzard: Der Boss von WoW, Ion Hazzikostas sagte in einer Präsentation am 30. April (via youtube ):

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

Blizzard plant riesige Änderung an WoW, verbietet Add-Ons und will, dass ihr mit nur einer Taste spielen könnt

Aber seit Jahren gibt es Add-Ons, die von anderen gemacht werden, und die dem Spieler mit überdeutlichen Botschaften im Spiel signalisieren, was er zu tun hat. Ein AddOn schreit den Spieler regelrecht an: „Du hast die Bombe! Lauf!“

Der Chef von WoW hat angekündigt, dass Blizzard verschiedene Add-Ons zum MMORPG faktisch verbieten wird. Man wird das MMORPG so gestalten, dass beliebte AddOns einfach nicht mehr funktionieren. Denn sie werden keine Kampf-Events oder Auras auslesen können. Das sorgt für Aufruhr in der Community, denn Add-Ons gehören zum Alltag von Spielern im MMORPG dazu. Vor allem eine Ankündigung sorgt für Sprengkraft: die “eine Tasten”-Steuerung.

