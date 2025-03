Bobby Kotick macht einen auf Hulk Hogan: Ex-Boss von Blizzard verklagt Gaming-Seite

Laut Informationen der Webseite Courthouse News Service hat Bobby Kotick, der frühere CEO von Activision Blizzard, am 11. März eine Klage gegen zwei News-Seiten eingereicht. In Berichten von Gizmodo und Kotaku fühlt er sich falsch dargestellt. In den Artikeln geht es um sein angebliches Interesse, TikTok zu kaufen. Die Artikel stellen, Koticks Ansicht nach, seine Rolle im Sexismus-Skandal um Blizzard falsch dar.

Was weiß man über die Klage? Die Seite „Courthouse News“ hat am 13. März berichtet, dass Bobby Kotick sich durch zwei News-Berichte aus dem März 2024 diffamiert fühlt und die Seiten verklagt.

Es geht indirekt um die Darstellung seiner Zeit als Chef von Activision Blizzard, während 2021 eine kalifornische Behörde Anschuldigungen gegen die Gaming-Firma vorbrachte, am Arbeitsplatz sei es da zu sexueller Belästigung und zu Diskriminierung gekommen.

Im Dezember 2023 wurde der Rechtsstreit beigelegt. Activision Blizzard einigte sich mit der Behörde auf eine Zahlung von 54 Millionen $, bestritt aber jede Art von Fehlverhalten. Aus der Sicht von Kotick hätte daher, 4 Monate später, bei einem ganz anderen Thema, nicht mehr über diese Anschuldigungen in der Form berichtet werden dürfen.

Bobby Kotick sieht sich böswillig falsch dargestellt

Das stört Kotick: Kotick soll sich darüber ärgern, dass im März 2024, also nach der Schlichtung, zwei Artikel zu seinem angeblichen Interesse erschienen seien, die Plattform TikTok zu kaufen. Ein Artikel erschien auf der Seite Gizmodo, einer auf Kotaku. Beide Seiten gehörten damals zu G/O Media – Gizmodo ist mittlerweile verkauft.

Kotick wird zitiert mit:

Keiner der beiden Artikel hatte etwas mit Activision zu tun. In beiden ging es um Gerüchte, dass Kotick am Kauf von TikTok interessiert sei. Dennoch haben Kotaku und Gizmodo keine Mühen gescheut, um zurückgezogene, falsche Behauptungen in Bezug auf Probleme am Arbeitsplatz aufzustellen, von denen G/O Media wusste, dass sie durch zahlreiche Untersuchungen schlüssig widerlegt worden waren … ausschließlich zu dem böswilligen Zweck, Kotick weiteren Schaden zuzufügen.

Laut Kotick hätten beide Medien sich extra Zeit genommen, um falsche Anschuldigungen gegen ihn in die Artikel zu schreiben, die schon widerlegt wurden. Das sei aus „reiner Böswilligkeit“ geschehen, um Kotick zu schaden.

Wie Kotaku berichtet, habe Kotick von Medienunternehmen gefordert, die Artikel zu korrigieren und auch die Headline zu ändern, in denen Kotick als „disgraced“, also als „entehrt“ bezeichnet wurde.

Die Artikel wurden auch angepasst, dennoch klagt Kotick nun.

Wie wurden die Artikel angepasst? Im Artikel von Kotaku heißt es, man habe den Artikel am 1. April angepasst, um näher auf die Einigung einzugehen und dass Activision Blizzard leugne, irgendwas falsch gemacht zu haben.

Was fordert Kotick? Er fordert Schadensersatz, der vom Gericht bestimmt wird.

Hulk Hogan.

Hulk Hogan klagte Medienkonzern damals in den Ruin

Woran erinnert das? 2013 verklagte der Profi-Wrestler Hulk Hogan (bürgerlich Terry Gene Bollea), mit Unterstützung von Peter Thiel, das Medienunternehmen Gawker, zu dem damals auch Kotaku erhöhte. Er wollte 100 Millionen $ Schadenersatz und bekam 140 Millionen $ zugesprochen.

Drei Monate danach meldete Gawker Insolvenz an. Danach musste Gawker noch 31 Millionen $ an Hulk Hogan zahlen.

Bei der Klage ging es um ein Video, das Hulk Hogan beim Geschlechtsverkehr mit der Ehefrau eines Radiomoderators zeigte. Hogan sagte vor Gericht, das Video wurde ohne sein Wissen oder seine Zustimmung aufgenommen. Koticks Ausscheiden aus dem Amt als Boss bei Activision Blizzard haben wir im Dezember 2023 auf MeinMMO aufgearbeitet: Der Chef Bobby Kotick verlässt Blizzard – „Endlich ist er weg“, sagt die Community