Mann findet nach Jahren heraus, dass ein verunglückter Freund in WoW verewigt ist – Community reagiert auf die bestmögliche Art

Stellt euch vor, ihr verliert viel zu früh einen Menschen, der euch wichtig ist, und viele Jahre später findet ihr heraus, dass dieser von den Blizzard-Entwicklern in World of Warcraft verewigt worden ist.

Um wen geht es? Am 11. Oktober 2012 verstarb Nicholas Wayne Gabaree im Zuge eines Motorradunfalls. In WoW kannte man ihn auf dem US-Server Lightbringer als Allianz-Paladin Divide. Als Tribut an den WoW-Fan führten die Blizzard-Entwickler mit Patch 5.4.1 den NPC Sir Nicholas Gabaree ein, der auf dem Friedhof von Sturmwind auftauchen kann, wenn ihr mit seinem Grabstein interagiert.

Der goldig ausgerüstete Blondschopf begrüßt euch dann nicht nur, er fragt euch auch, ob ihr gute Witze kennt. Wenn ihr dieser Bitte nachkommt, lacht er herzlich und hofft auf weitere Gags.

„Ich weine seit Tagen“

Warum berührt dieser Tribut gerade jetzt? maniacalmustacheride erklärt in seinem aktuellen Post auf Reddit, dass er und Nicholas Gabaree enge Kindheitsfreunde waren … fast wie Brüder oder Cousins, und dass er jetzt erst von dem Tribut für seinen Freund erfahren hat: „Ich weine seit Tagen. […] Das hat mich gebrochen.“

maniacalmustacheride erinnert sich an gemeinsame Momente auf dem Trampolin, auf einer Halloween-Party und auf der Go-Kart-Strecke (Nicholas hatte eine ausgeprägte Passion fürs Rennfahren). Seinen Freund beschreibt er dabei mit herzlichen Worten:

Er hatte kein Ego und einen vollumfänglichen Humor. Wir sind beide viel zu jung gefahren, aber so wie er herumlief, hätte man das nie vermutet. So heißblütig er auf der Rennstrecke war, seine Persönlichkeit war sehr ruhig. Das soll nicht heißen, dass er kein Teenager war, aber die meisten seiner Vibes bestanden darin, den Frieden zu wahren und Witze zu erzählen. Er war immer derjenige, der die unangenehmste Person in einem Raum fand und sich einfach hinsetzte und anfing zu reden und Witze zu erzählen. Und wenn er erst einmal angefangen hatte, wenn er sich wohlfühlte, konnte er mit seinem ganzen Körper Geschichten oder Witze erzählen.

Zu guter Letzt bittet er alle WoW-Spieler, da er selbst keiner ist: „Wenn ihr ihn also auf dem Friedhof von Sturmwind seht, grüßt ihn und macht euch klar, dass Sir Nicholas Gabaree real war und geliebt wurde und freundlich und ein Nerd, an den man sich gern erinnert.“

Wie reagiert die Community darauf? Mit mehr als 2.700 Upvotes, mehr als 130 Kommentaren und noch viel mehr freundlichen Worten.

crackerjam hat einen Vorschlag auf Reddit: „Wenn du möchtest und einen Computer hast, kannst du WoW kostenlos spielen. Sturmwind, wo Nicholas begraben ist, liegt ganz in der Nähe des Startgebiets der Menschen. Man kann das Spiel einfach installieren, einen menschlichen Charakter erstellen, die Startquests ignorieren und ohne Probleme direkt in die Stadt laufen.“

aerinws ergänzt auf Reddit: „Wenn du das tun möchtest (und aus den USA kommst), treffe ich dich gern im menschlichen Startbereich und begleite dich dorthin.“

ODX_GhostRecon ist zwar Hordler, möchte Gabaree aber in Sturmwind besuchen: „Ich spiele nur Horde, also ist ein Besuch in Sturmwind, wo sein Grab liegt, ein gefährliches Unterfangen, also … Ich schätze, ich werde heute einen heimlichen Ausflug mit meinem Schurken oder Druiden machen, um ihm die Ehre zu erweisen.“ In einem weiteren Post zeigt er ein Screenshot mit seinem Goblin-Schurken, der vor dem Grab steht (via imgur.com).

pocketcumin schreibt auf Reddit: „Ich habe heute Reddit geöffnet, um etwas Dummes über South Park zu sagen. Jetzt erzähle ich einem NPC im Spiel Witze und denke über meine eigene Sterblichkeit nach. Was für eine schöne Sache. Ich werde so viele Gedenkstätten im Spiel aufsuchen, wie ich kann.“

