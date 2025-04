Spieler aus WoW deckt nach 12 Jahren ein Geheimnis auf, das Blizzard als Tribut an seinen besten Freund in Azeroth versteckt hat

In World of Warcraft finden sich nicht nur viele Anspielungen an die Popkultur oder die Entwickler des Spiels, auch einige besondere Spieler hat Blizzard in Azeroth verewigt. Das Geheimnis um einen richtig schönen Tribut ist erst jetzt, nach 12 Jahren, ans Licht gekommen.

Was ist das für ein Geheimnis? Zehn Jahre ist es her, dass der WoW-Fan Kyle im Alter von 19 Jahren an einem geborenen Herzfehler und Lungenhochdruck verstorben ist. Sein bester Freund, Zathenex, nutzte diesen traurigen Jahrestag, um ein kleines Geheimnis zu lüften, das zwar schon 12 Jahre auf dem Buckel hat, von dem aber kaum jemand wusste.

Sein Kumpel Kyle hatte dank der „Make A Wish“-Foundation im Jahr 2013 die Gelegenheit, das Hauptquartier von Blizzard Entertainment zu besuchen und dort unter anderem Chris Metzen, den kreativen Kopf von WoW, kennenzulernen.

Gemeinsam mit den Entwicklern konnte sich Kyle in gleich dreifacher Hinsicht in Azeroth verewigen (via Reddit):

Todeswache Netharian aus Orgrimmar wurde nach dem Hauptcharakter von Kyle benannt, seinen Orc-Todesritter mit dem Namen Netharian.

Nekrolord Sipe, der Rüstmeister in Sturmwind, ist eine Referenz an den Nachnamen von Kyle.

Gleiches gilt für Folterer Sipe, der mit der Speerwache Du’mont Zul’Drak unsicher macht. Laut Zathenex waren die beiden NPCs das Ergebnis von Kyles ersten Design-Versuchen in der Spielumgebung von WoW – der junge Mann hätte in den Bereichen Computerwissenschaften und Game-Design gern gearbeitet.

In einem weiteren Post auf Reddit erklärt Zathenex, dass Kyle erst vor Ort erfahren hat, welche coole Überraschung die Blizzard-Entwickler für ihn geplant haben. Dabei war zuerst nur klar, dass es die beiden Händler ins Spiel schaffen werden. Dass es am Ende auch sein selbst designtes Camp in Zul’Drak in die Live-Version geschafft hat, war die sprichwörtliche Kirsche auf der Sahne.

Eine weitere herzerwärmende Story aus der WoW-Community:

„WoW fühlt sich wirklich erhabener“

Wie reagiert die Community auf den Tribut von Blizzard? Mit über 1.000 Upvotes und lieben Kommentaren.

Liamu4 feiert auf Reddit den Tribut: „Es ist so cool, solche Ergänzungen zum Spiel zu sehen, wirklich leidenschaftliche Spieler, die Teil der Welt werden. WoW fühlt sich wirklich erhabener an als nur ein Spiel, wenn sogar die NPCs nicht nur von einem Designer hinzugefügt werden, sondern ein lebendiges Vermächtnis von anderen Spielern sind.“

amikaboshi findet das auch toll, via Reddit: „Erinnert mich an den Schrein des gefallenen Kriegers. Ich spiele seit Vanilla und diese Welt ist ein Teil von mir geworden. Ich habe den Schrein im Laufe der Jahre mehrmals besucht, nachdem ich ihn zufällig beim Spielen entdeckt hatte.“

Arie15 schreibt auf Reddit: „Das war großartig, dass dein Freund zu Blizzard gehen konnte! Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich liebe es, wenn solche kleinen Dinge dem Spiel hinzugefügt werden.“

Crematia freut sich über die Story (via Reddit): „Das ist großartig. Ich habe mich immer gefragt, nach wem der NPC benannt wurde.“

