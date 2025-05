MMORPG auf Steam hatte einst über 900.000 Spieler gleichzeitig, jetzt spielt nur 1 Prozent davon die neue Saison

Die Entwickler von Amazon Games schaffen es mit ihren Saisons weiterhin nicht, mehr Spieler auf die Server von New World zu locken. Teile der Community ärgern sich über das ungenutzte Potenzial des MMORPGs.

Welche Saison läuft gerade? Die „Season of the Divide“ ist am 13. Mai 2025 für New World gestartet, hatte aber erst einmal nur einen Teil der neuen Inhalte im Gepäck. Eine Karte und einen Modus für den Außenpostensturm etwa, den Friseursalon, ein Weltbosse-Event oder die Zuschauerkamera für 3vs3-Arenen. Der saisonale Hardcore-Server kommt indes erst Anfang Juni.

Wie bereits die im Januar 2025 gestartete Saison der Eroberer schafft es auch die zweite Saison seit dem Aeternum-Neustart nicht, die Spielerzahlen signifikant in die Höhe zu treiben.

Waren es Ende April im Peak über 8.000 Steam-Nutzer, die zeitgleich in New World online waren, sind es an diesem Wochenende 9.700 gleichzeitig aktive Steam-Nutzer gewesen (via steamdb.info). Zum Vergleich: Das Allzeithoch liegt bei 913.634 gleichzeitig aktiven Spieler. Aktuell erreicht das MMORPG also nur etwa 1 Prozent der damaligen Spielerzahlen.

Nur 62 Prozent der 388 Rezensionen auf Steam aus den vergangenen 30 Tagen sind positiv. Die Spieler kritisieren dabei vor allem die Monetarisierung (ganz neu: kostenpflichtige Friseursalon-Marken).

Der Launch-Trailer zu New World Aeternum:

„Das Spiel hatte so viel Potenzial …“

Was diskutiert die Community? Am Wochenende gab’s auf Reddit eine Diskussion rund um den Status quo von New World, die über 1.000 Daumen hoch und mehr als 470 Kommentare mit sich gebracht hat. Viele Spieler bedauern dabei, wie sich das MMORPG trotz des enormen Potenzials entwickelt hat.

Nexrom17 schreibt auf Reddit: „Ehrlich gesagt ist es traurig, wie sich das Schicksal dieses Spiels entwickelt hat. Einer der besten Grafikstile, Crafting-/Sammelsysteme und ein fantastisch aussehendes Setting. Ich werde jedes Mal traurig, wenn ich das Spiel in meiner Steam-Bibliothek sehe :(.“

Lostclause fasst es auf Reddit wie folgt zusammen: „Amazon dachte, sie wüssten es besser als Millionen und Abermillionen von MMORPG-Spielern und hat sich nicht die Mühe gemacht, auf sie zu hören, bis es zu spät war. Der erste Eindruck zählt.“

CanofPandas argumentiert auf Reddit, dass es gar nicht so viel Potenzial gab: „Es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der Kampf war gut, aber man konnte ihn nicht sinnvoll auf eine Weise erweitern, die ausgewogen war. 6 Monate vor dem Start wurde in Panik auf PvE umgeschwenkt. Jedes größere Update kam ein Jahr zu spät […].“

Grumpalo65 hat auf Reddit einen Tipp für Amazon: „Sie sollten das Spiel an dieser Stelle einfach kostenlos machen. Das würde wahrscheinlich zumindest einen Zustrom von Konsolenspielern bewirken. 60 Euro für ein totes Spiel ist ein Witz.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das? New World sollte für alle Entwickler ein mahnendes Beispiel dafür sein, wie problematisch es ist, wenn man mitten in der Produktion die Ausrichtung des Spiels um 180 Grad verändert. Selbst jetzt, mehr als 3 Jahre nach dem Release, trägt das MMORPG diese Altlast mit sich herum.

Die Situation verbessert sich aber auch deswegen nicht, weil die Entwickler weiterhin vermeidbare Fehler machen:

Ich denke aber auch: New World hatte enormes Potenzial – aufgrund des spannenden Settings, der audiovisuell beeindruckenden Welt, der motivierenden Crafting-Erfahrung und durch die Unterstützung, die ein Konzern wie Amazon bieten kann.

Genau dieser Konzern wird sein Auge mittlerweile aber wohl auf das neue MMORPG für Herr der Ringe richten, das bei Amazon Games entstehen soll. Eine so beliebte und wichtige Franchise … diesen Elfmeter muss man unbedingt verwandeln. Leider wird sich die Entwicklung hier noch einige Jahre ziehen: Es gibt ein Lebenszeichen vom neuen MMORPG für Herr der Ringe von Amazon Games