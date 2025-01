Großer YouTuber für MMORPGs zerlegt die neue Saison von New World: „Desaster mit Ansage“

Der auf MMORPGs spezialisierte YouTuber und Streamer Entenburg analysiert in seinem neuen Video, warum die erste Saison von New World Aeternum ein „Desaster mit Ansage“ ist.

Wer ist Entenburg? Der deutsche YouTuber (75.200 Abonnenten auf dem Hauptkanal) und Streamer (33.748 Follower auf Twitch) hat sich in den vergangenen Jahren vor allem mit seiner MMORPG-Expertise einen Namen gemacht.

New World verfolgt Entenburg bereits seit der turbulenten Entwicklung. Seine Hoffnung war es all die Jahre, dass Amazon Games dieses Einzigartige und partiell Großartige, das New World in einigen Bereichen bietet, irgendwann besser herausarbeiten kann. Mit New World Aeternum war das fürs Erste leider nicht geglückt, so seine Analyse aus dem Dezember 2024.

Was sagt Entenburg jetzt zur Saison der Eroberer? Doch wie sieht es jetzt mit der am 21. Januar 2025 gestarteten Saison der Eroberer aus? Genau darum ging es in Entenburgs jüngstem Video, das vor einigen Stunden auf dem Zweitkanal Entenburch erschienen ist (via YouTube).

Die Kernaussage, die Saison sei ein „Desaster mit Ansage“ – zu der übrigens auch MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz vor zwei Wochen gekommen ist -, begründet der YouTuber wie folgt:

Zwar kamen mit der Saison auch für die normalen Server einige Anpassungen und Ergänzungen, doch viel zu wenig, um Unzufriedene dazu zu bringen, sich mit den alten Charakteren einzuloggen.

Der große PvP-Fokus der ersten Saison sowie das Konzept der Saisons an sich waren für viele Spieler von New World derart uninteressant oder sogar abschreckend, dass der Start des neuen Servers fast gar keine Auswirkungen auf die Spielerzahlen hatte (via steamdb.info).

Wie viele andere hält auch Entenburg es für einen großen Fehler, in der ersten Saison voll auf PvP zu setzen. PvP-Fans hätten lieber häufig gewünschte Inhalte wie Übungskriege oder frische PvP-Modi bekommen. Zumindest die, die noch da sind. Laut Entenburg haben viele PvP-Enthusiasten aus seinem Umfeld New World schon vor einer Weile den Rücken gekehrt.

Viele der neuen Spieler konnte Amazon Games hingegen mit der zunehmenden Themenpark-Ausrichtung und den PvE-Inhalten nach Aeternum locken. Um diese bei der Stange zu halten, wären weitere PvE-Inhalte zwingend notwendig gewesen.

Da hilft es auch nicht, dass sich der PvP-Zwang in der Welt als so frustrierend herausgestellt hat, wie viele Spieler das im Vorfeld befürchtet hatten.

Verantwortlich dafür sind grundsätzliche Probleme des Saison-Servers: Zum einen gibt’s kein Karma-System, das niedrigstufige Charakter schützt. Zum anderen gibt es keine Bereiche in der Spielwelt, in der man Charaktere mit geringerem Risiko aufbauen kann, wie es in anderen MMORPGs mit Open-World-PvP der Fall ist.

Problematisch ist es weiterhin, dass man auf dem Saison-Server mit Holzhacken am effizientesten levelt (durch die Umwandlung von Holz in Ätherischen Staub beziehungsweise zu Lebensgeistkugeln, die unter anderem Erfahrung gewähren).

Statt also Quests zu machen und dabei immer wieder in Prügeleien mit anderen Spielern zu stolpern, roden die meisten Charaktere einfach nur die Wälder von Aeternum ab.

Über ein weiteres Problem hatten wir ebenfalls bereits berichtet: Die erste Saison von New World Aeternum lohnt sich nur, wenn ihr Geld in die Hand nehmt. Ihr müsst nämlich den Premium Pass kaufen, um Belohnungen aus der Saisonreise erhalten zu können.

Die Kirsche auf der Sahne war vor kurzer Zeit ein Update, das sämtliche Bezeichnungen der New-World-Server entfernt hat. Plötzlich war also nicht mehr gekennzeichnet, auf welcher Server die Saison war, welche Welten mit Aeternum dazugekommen sind und welche Realms es schon vor Aeternum gab.

Ein Nebeneffekt davon: Plötzlich waren Transfers zwischen allen Servern möglich – was sich natürlich enorm auf die Wirtschaft, das Stärke-Verhältnis und mehr einer Welt auswirken kann. Ein rettender Hotfix kam erst nach vielen Stunden. Zudem wurden Spieler, die das ausgenutzt hatten, gebannt. Dennoch dürfte noch eine Menge mitgebrachtes Zeug und Gold auf den PvP-Servern kursieren.

Aus Sicht von Entenburg liefern die Entwickler von New World also mal wieder eine absehbare Enttäuschung ab, weswegen der YouTuber in nächster Zeit auch kein Video mehr zu dem MMORPG machen möchte. Ein typischer Amazon-Games-Move, könnte man sagen. Um einen weiteren Fehler geht es hier: Aeternum sollte großen Aufwind für das MMORPG New World bringen, doch hat Amazon Games einen Fehler mit Ansage gemacht