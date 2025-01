Die erste Saison von New World Aeternum lohnt sich nur, wenn ihr Geld in die Hand nehmt – Community ist genervt

Amazon Games hat die Details zur bald startenden, ersten Saison von New World Aeternum enthüllt. Allzu gut kommen die Pläne für die Saison der Eroberer bei vielen Spielern nicht an.

Was muss ich zur Saison wissen? Die Saison der Eroberer startet am 21. Januar 2025. Die erste Saisonwelt von New World dreht sich um das Thema PvP: Alle Spielercharaktere werden ab Stufe 15 für PvP markiert. Wer die neuen Rohstoffe und Beutestücke lootet, lässt diese beim eigenen Tod auch wieder fallen. Im Zuge der Saison finden mehrere besondere Events statt. Es kommen acht neue Artefakte.

Darüber hinaus soll es auch wieder einen Pass mit Gratis- und Premium-Pfaden geben, über die ihr Beute wie Artefakte, Skins, Transmog-Marken, Farbstoffe und Verbrauchsgegenstände abgreifen könnt. Am Ende der Saison wird die Saisonwelt geschlossen, ihr könnt euren saisonalen Charakter dann auf eine permanente Welt übertragen. All das ist seit Dezember 2024 bekannt.

Der Gameplay-Trailer zum Launch von New World Aeternum:

Eine Saison für die Nische

Was haben die Entwickler jetzt verraten? Im Intensivkurs auf www.newworld.com enthüllten die Entwickler jetzt viele neue Details zur kommenden Saison.

Gemeinsam mit den Saisonwelten wird ein neuer Charakterplatz hinzugefügt, damit Spieler mit vier Charakteren direkt loslegen können, ohne einen der Charaktere opfern zu müssen.

Auf den Saisonwelten erhaltet ihr 25 Prozent mehr Erfahrung und Waffenbeherrschung.

Ab Stufe 15 könnt ihr automatisch reiten. Das erste Mount erhaltet ihr an einem Zeltlager.

Ihr habt sofort Zugriff auf den Herzrunenplatz.

Im Endgame der Saison sollt ihr euch alleine oder mit eurer Kompanie den anderen Spielern stellen, um die Bestenlisten zu erklimmen und so Belohnungen wie Reittieranhänge, Helm-Skin, Zelt-Skin oder eine PvP-zentrierte Haustrophäe zu erhalten.

Obwohl die Entwickler einen Gratispfad für die Saison-Pass angekündigt hatten, heißt es im neuen Artikel: „Um Belohnungen aus eurer Reise auf dem Saisonserver zu erhalten, müsst ihr den Premium-Pass erwerben.“

Am Ende der Saison werden Ätherische und Eroberer-Ausrüstung in konkurrenzfähige Gegenstände mit PvP-zentrierten Effekten umgewandelt.

Für die Saison führen die Entwickler neue Ausrüstungsteile ein:

Die (leicht herstellbare) Ätherische Ausrüstung hat eine Stufenvoraussetzung von Stufe 15, während die noch mächtigere Eroberer-Ausrüstung Stufe 20 erfordert.

Die Ätherischen und Eroberer-Gegenstände werden beim Tod fallengelassen und haben eine Strapazierfähigkeit. Eroberer-Gegenstände verlieren im Vergleich zu Ätherischen Gegenständen deutlich mehr Strapazierfähigkeit beim Tod.

Der Grundwert Ätherischer und Eroberer-Gegenstände ist stärker als bei anderen Gegenständen. Waffen haben einen um 20 % erhöhten Basisschaden, Rüstung und Accessoires bieten je 3 % Schadensabsorption pro Teil. Edelsteine könnt ihr diesen Items nicht hinzufügen.

Ätherische Gegenstände bieten Spielern Zugriff auf Zornsteine, aus denen Eroberer-Gegenstände hergestellt werden. Obwohl Zornsteine beim Tod fallengelassen werden, können diese nur durch das Tragen bestimmter Ätherischer Ausrüstung beim Farmen von Elite-Orientierungspunkten, Dunkelheitsausbrüchen und dem Sammeln von Rohstoffen erschaffen werden.

Wenn ätherische Gegenstände kaputtgehen, erhaltet ihr einen besonderen Staub, den ihr über die Herstellung und das Öffnen von Ätherischer Lebensgeist in Spielererfahrung umwandeln könnt. Weiteren Staub gibt es etwa aus Veredelung von Holz, Erz, Fasern, Haut und Steinen.

Bei der Öffnung jedes Ätherischen Lebensgeists habt ihr die Chance, Sandpapier, Gerbstoff, Lösungsmittel, Schmelzsalz, Drahtige Fasern, Ätherische Reittiernahrung, Reittierriemen und -schuhe, R4-Herzrunen und Herstellungspläne für alle Eroberer-Waffen zu erhalten.

Die erste Saison von New World Aeternum besitzt einen starken PvP-Fokus.

Wie reagiert die Community auf die Ankündigungen? Bereits im Dezember hatte ein Teil der Community die Pläne für die neue Saison von New World kritisiert. Einer der Hauptkritikpunkte seinerzeit: Die Spielerzahlen fallen, Server sterben erneut – die neue Saison wird diesen Prozess beschleunigen und Spieler von den normalen Welten weglocken.

Dieser Punkt kommt auch jetzt wieder auf den Tisch. A_Grim_Ghost schreibt auf Reddit: „Jetzt, wo ich alle Details sehe … ja, ich bin raus. Viel Spaß beim Aufteilen der 13.000 Spieler, die noch übrig sind, und viel Spaß, wenn die erste Gruppe von No-Lifern anfängt, die saisonalen Server zu dominieren. Niemand hat um irgendetwas davon gebeten, wir haben uns tatsächliche Verbesserungen für das Spiel gewünscht.“

Dass Spieler mit viel Zeit, die sich zeitnah mächtige Eroberer-Gegenstände besorgen, einen enormen Vorteil haben werden und allen anderen die Erfahrung zerstören könnten, befürchten auch viele weitere Aeternum-Streiter. Chunky-Cat erklärt auf Reddit: „Die erste Gruppe von Leuten, die diese Ätherischen und Eroberer-Gegenstände erwerben, werden den ganzen Server überrollen.“

Kritisiert wird zudem der Umstand, dass man sich den Premium Pass kaufen muss, um Belohnungen aus der Saisonreise erhalten zu können. Plumpy_Gnome bringt es in seinem Post auf Reddit auf den Punkt: „Was für ein Witz … Jetzt MÜSSEN wir für Belohnungen bezahlen, die wir verdient haben?“

Puzzleheaded-Bass598 fasst auf Reddit zusammen: „Es stellt sich heraus, dass man keinen Grund hat, auf diesem Server zu spielen, wenn man keinen Saison Pass kaufen will.“ Fluid-Run-1522 befürchtet auf Reddit: „Wenn die Leute das tatsächlich spielen und dafür bezahlen, werden sie [die Entwickler] keinen Grund haben, das Spiel zu verbessern und zu erweitern, es wird recycelter Müll sein, bis es stirbt …“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die kommende Saison? Bereits durch den starken PvP-Fokus wird die erste Saison von Aeternum nur eine gewisse Nische ansprechen. Die meisten MMORPG-Fans zocken am liebsten PvE-Inhalte. Dazu kommt, dass New World an sich aufgrund seiner Machart kein allzu gutes Spiel ist, um die Fans immer wieder durch die Levelphase zu treiben.

Durch die jüngsten Ankündigungen dürfte die Saison jetzt sogar für noch weniger Spieler interessant sein. Das ist in gleich mehrfacher Hinsicht katastrophal. Eigentlich sollte Aeternum dem MMORPG einen dritten Frühling verschaffen. Dafür hätten aber die Roadmap und der Inhaltsnachschub für die normalen Server viel früher kommen müssen.

Statt aber die normalen Server um neue, langfristig motivierende Inhalte für Veteranen und neue Spieler zu erweitern, investierten die Entwickler in den vergangenen Monaten eine Menge Energie in eine Saison, die aller Voraussicht nach kaum jemand spielen wird. Ein typischer Amazon-Games-Move, könnte man sagen. Um einen weiteren Fehler geht es hier: Aeternum sollte großen Aufwind für das MMORPG New World bringen, doch hat Amazon Games einen Fehler mit Ansage gemacht