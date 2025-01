New World wechselte den Fokus noch vor dem Start von PvP auf PvE – Die neue Saison belegt, warum das goldrichtig war

Schade nur, dass diese Erkenntnis so spät kam, dass viele der PvE-Inhalte ziemlich generisch und durchwachsen auf den Liveservern gelandet sind. Mehr Details zur Saison findet ihr hier: New World stellt die Saison der Eroberer und die erste Saisonwelt vor – Community streitet, ob das toll wird

Zwar konnte man bereits die Level-Phase von New World Aeternum recht schnell meistern, doch zieht die Erfahrungspunkte-Jagd ihr Tempo in der Saison noch einmal spürbar an: Auf den Saisonwelten erhaltet ihr 25 Prozent mehr Erfahrung und Waffenbeherrschung. Ab Stufe 15 könnt ihr automatisch reiten. Das erste Mount erhaltet ihr an einem Zeltlager.

Was bietet die Saison? Seit dem 21. Januar 2025 könnt ihr euch mit einem neuen Charakter in die Saison der Eroberer stürzen, die sich um das Thema PvP dreht . Ab Stufe 15 ist jeder Held automatisch fürs PvP markiert. Eingesammelte Rohstoffe und Beutestücke können beim eigenen, virtuellen Ableben auch wieder verloren gehen. Events, Battle Pass und neuer Loot flankieren das Erlebnis.

