Das große MMORPG von Amazon macht es WoW nach, wird Hardcore und lässt euch „Capture the Flag“ spielen

Am 13. Mai 2025 startet die neue „Season of the Divide“ für New World. Euch erwarten erstmals Hardcore-Server, frische Inhalte für den Außenpostenansturm, der Test einer „Capture the Flag“-Variante und ein neues Weltbosse-Event.

Was muss ich zu den Hardcore-Servern wissen? Die neue Saison von New World soll am 13. Mai starten, die Wartungsarbeiten sind von 15:00 Uhr bis etwa 17:00 Uhr geplant. Die neuen Hardcore-Server sollen aber erst Anfang Juni live gehen – einen genauen Termin gibt es bislang nicht.

Dafür sind in den offiziellen Patch Notes die Regeln für die Hardcore-Erfahrung dokumentiert:

Auf den Hardcore-Servern levelt ihr spürbar schneller. Statt der Hauptaufgabenreihe gibt es neue Aufträge, die euch mit dem Fortschritts- und Herstellungskreislauf der Server vertraut machen. Das Ziel ist es, dass ihr schnell an Endgame-Ausrüstung und Artefakte kommt.

Daher levelt ihr auch die Berufe schneller, erhaltet früh Zugang zu Artefakten und hochqualitativen Materialien.

Wenn euer Charakter stirbt, verfällt der Zugang zu den Set-3-Belohnungen. Erstellt euch einen neuen Charakter, um den Zugang wiederzuerlangen. Für jedes virtuelle Ableben erhaltet ihr bis zu fünfmal einen Bonus auf alle Attribute (jeweils +25).

Wer sich auf den Hardcore-Servern versucht, kann über die Reise zwei Rüstungssets erhalten. Zudem winkt ein drittes Set, wenn der Charakter, mit dem ihr die Reise durchlauft, nicht einmal gestorben ist. Darüber hinaus locken kosmetische Belohnungen, Ressourcen für den Hauptserver, Trophäen-Material und mehr.

Der Gameplay-Trailer zu New World Aeternum:

Was bringt die Saison noch?

Für den Außenpostensturm kommen der Modus „Knochentrocken“ und die Karte „Coral Divide“. In der neuen Variante sind alle Ausrüstungsvorteile deaktiviert und alle Spieler werden auf den maximalen Ausrüstungswert hochgestuft. Basierend auf dem Feedback der Community nach dem Test der Neuerungen haben die Devs übrigens allerlei Verbesserungen angekündigt.

In den PvP-Modi sollen die verfügbaren Karten in Zukunft stündlich statt alle zwei Wochen gewechselt werden. Zu Beginn von Saison 8 gilt das aber nur für 3vs3-Arenen.

Im neuen Friseursalon könnt ihr eine Friseursalon-Marke investieren, um jeden Aspekt eures Aussehens zu verändern. Die Marke wird für 10.000 Glücksmarken im Shop verkauft.

Es kommt ein neues Weltbosse-Event, das euch wöchentlich wechselnde, legendäre Expeditionsgegner präsentiert und mit höherwertiger Beute (RW 715–725) lockt. Mit Mammutfürst Mahantaram, Skarabäus-Boss Khepri und Ifrit Feuernaga sind 3 Weltbosse angekündigt.

Mit der neuen Saison kommen 7 weitere Artefakte und 5 neue Überlebenstränke ins Spiel.

Das Anvisieren von Zielen und die Zielhilfe werden hinzugefügt, damit Spieler mit Controllern ebenso gut zielen können, wie mit Maus und Tastatur.

Zwei neue Edelsteintypen und eine Reihe an Kampfeffekten feiern in dieser Saison ihr Debüt: Jade-Edelsteine führen Krankheitsmechanismen ein, während türkise Edelsteine Rüstungs- und Durchdringungsvorteile bieten.

Es kommt eine Zuschauerkamera für besiegte Spieler in 3vs3-Arenen. Das PvP in der offenen Welt soll durch PvP-Zeltlager eine neue Ebene erhalten.

Alle Details zu den genannten Neuerungen sowie die Übersicht über alle Balancing-Anpassungen und Fixes findet ihr in den deutschen Patch Notes auf newworld.com.

„Ein großartiger Patch für PvP-Fans“

Wie reagiert die Community auf die anstehende Saison? In der aktuellen Diskussion auf Reddit finden sich zwar mehr Kommentare (150+) als „Daumen hoch“ (50+), was immer ein schlechtes Zeichen ist, doch gibt es durchaus Lob für einige der Verbesserungen.

fadedcurry schreibt auf Reddit: „Bin ich der Einzige, der denkt, dass dies ein großartiger Patch für PvP-Fans ist? Neue Edelsteine, neue OPR-Modi und Karten, BLAST SHOT BLUNDY, Aim Lock Nerf? Hört sich das alles toll an?“

bluejaymewjay freut sich auf Reddit ebenfalls: „Das wird eine unpopuläre Meinung sein, aber ich denke, dass die wichtigsten Sachen hier großartig aussehen. Es gibt hier eine Menge. Capture the Flag ist ein neuer Spielmodus […], sie haben endlich ein Makeover-Kit hinzugefügt […] und die Open-World-Bosse bieten 700+ Gegenstände […]. Dies löst eine Menge Probleme, über die sich die Leute IMMER beschweren.“

AlcoholicLimaBean hat auf Reddit nur einen Grund zur Klage: „Das meiste davon gefällt mir. Aber 10.000 Marken für kosmetische Veränderungen???“

Late-Let-4221 weist unter dem Kommentar von AlcoholicLimaBean übrigens darauf hin, dass es durch den neuen Saison-Pass eine Friseursalon-Marke für lau geben wird.

Am meisten Kritik bekommen indes vor allem diverse Balancing-Anpassungen für Waffen sowie Effekte, weil manch ein Spieler diese nicht nachvollziehen kann. Vereinzelt wird zudem geklagt, dass sich erneut viele der Neuerungen an PvP-Fans richten. Dabei lag der Fokus bereits in der letzten Saison auf PvP, was richtig schlecht bei vielen Spielern angekommen ist: New World wechselte den Fokus noch vor dem Start von PvP auf PvE – Die neue Saison belegt, warum das goldrichtig war