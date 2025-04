Das MMORPG von Amazon enttäuschte mit der letzten Saison, jetzt macht man es WoW nach, kündigt Hardcore-Server an

Die Entwickler von New World haben Saison 8 im Detail vorgestellt. Statt PvP-Fokus gibt es dieses Mal eine Hardcore-Spielerfahrung, eine neue Außenpostensturm-Karte, Weltbosse-Events und mehr.

Was muss ich zu Saison 8 von New World wissen? Nachdem Saison 7, die erste Saison nach dem Aeternum-Neustart, aufgrund des großen Fokus auf PvP bei vielen Fans des MMORPGs nicht allzu gut ankam, verfolgt die nächste Saison einen deutlich bunteren Ansatz.

Die Highlights der „Season of the Divide“, die am 13. Mai 2025 starten soll, lesen sich wie folgt:

Hardcore-Saisonwelt (Start erst Anfang Juni): Neue Charaktere starten auf diesem Server in einem „nicht gefallenen“-Zustand und können sich Elite-Belohnungen freischalten, wenn sie es schaffen, nicht zu sterben. Falls genau das doch mal passieren sollte, bleibt euer Alter Ego erhalten, hat dann aber keine Chance mehr auf diese besonderen Beutestücke.

(Start erst Anfang Juni): Neue Charaktere starten auf diesem Server in einem „nicht gefallenen“-Zustand und können sich Elite-Belohnungen freischalten, wenn sie es schaffen, nicht zu sterben. Falls genau das doch mal passieren sollte, bleibt euer Alter Ego erhalten, hat dann aber keine Chance mehr auf diese besonderen Beutestücke. Neue Außenpostensturm-Karte – Coral Divide : Kämpft um die Kontrolle in einer dynamischen Arena im Meeredesign, die vertikale Bewegungen, taktische Flankenangriffe und heftige Kämpfe um das Fort im Zentrum in den Mittelpunkt stellt.

: Kämpft um die Kontrolle in einer dynamischen Arena im Meeredesign, die vertikale Bewegungen, taktische Flankenangriffe und heftige Kämpfe um das Fort im Zentrum in den Mittelpunkt stellt. Entfesselte Expeditionen – Weltbosse : In der Welt könnt ihr über ein zeitlich begrenztes Event auf 3 legendäre Expeditionsgegner mit Stufe 70 treffen, die mit hochwertiger Beute locken.

: In der Welt könnt ihr über ein zeitlich begrenztes Event auf 3 legendäre Expeditionsgegner mit Stufe 70 treffen, die mit hochwertiger Beute locken. Neue Artefakte : Saison 8 bringt sieben neue Artefakte.

: Saison 8 bringt sieben neue Artefakte. Friseursalon : Benutzt Friseursalon-Marken, die ihr im Spiel verdienen oder im Shop kaufen könnt, um euer Aussehen anzupassen.

: Benutzt Friseursalon-Marken, die ihr im Spiel verdienen oder im Shop kaufen könnt, um euer Aussehen anzupassen. Vorschau-Events für neue PvP-Modi und Karten : Die Entwickler nutzen auch Saison 8, um neue PvP-Inhalte zu testen. Dieses Mal stehen der Modus Fahnenraub, die Außenpostensturm-Karte Knochentrocken und die 3-gegen-3-Arenakarte auf der Speisekarte.

: Die Entwickler nutzen auch Saison 8, um neue PvP-Inhalte zu testen. Dieses Mal stehen der Modus Fahnenraub, die Außenpostensturm-Karte Knochentrocken und die 3-gegen-3-Arenakarte auf der Speisekarte. Saisonale Events und Boni: Im Zuge von Saison 8 sind mehrere Events geplant – Fraktionsfest: Expeditionen, Fury of the Spriggan und EP-Boost-Events.

Weiterhin soll es mit dem Start von Saison 8 technische Verbesserungen sowie Anpassungen für Kämpfe und Komfort geben. Die vollständige Liste findet ihr auf newworld.com.

Der Launch-Trailer zu New World Aeternum:

Hardcore-Server lassen Spieler auch nach dem Tod weiterleben

Was sind die genauen Regeln des Hardcore-Servers? Fest steht, dass ihr die Elite-Belohnungen nur erhalten könnt, wenn euer frisch erstellter Charakter seinen „nicht gefallenen“-Zustand beibehält, also am Leben bleibt. Klar ist auch, dass euch ein virtuelles Ableben nicht von dem neuen Server verbannt. In der offiziellen Beschreibung heißt es (via newworld.com):

Wenn ihr einmal sterbt, könnt ihr die Belohnungen für nicht Gefallene nicht mehr freischalten. Euer Charakter bleibt aber erhalten und ihr werdet euch auf dem Server besser zurechtfinden. Auch wenn ihr mal fallt, gibt es jede Menge andere Belohnungen, die ihr für euer Konto und eure Hauptcharaktere sammeln und freischalten könnt. […] In dieser zeitlich begrenzten Welt mit einer komplett neuen, optimierten Hauptaufgabenreihe sind der Stufenaufstieg und die Verbesserung der Ausrüstung schneller als je zuvor möglich. Die Ausrüstungsgrenzen für Artefakte sind aufgehoben. Dadurch können Spieler ihre Kampfkraft auf noch nie erreichte Werte erhöhen.

Was hält die Community von der Ankündigung? Einige Spieler von New World scheinen weiterhin keine Fans der saisonalen Struktur zu sein, da sich die eh schon leeren Standard-Welten durch die neuen Server nur noch verwaister anfühlen.

DrinkYourGravy schreibt etwa auf Reddit: „Niemand will saisonale Server, Amazon Games. Es spaltet die Spielerbasis und ist dem Spiel insgesamt abträglich.“

kankahsor erklärt auf Reddit: „Ich bin sehr enttäuscht. Die Dinge, die wesentliche Verbesserungen bringen würden und die vorher in Entwicklung waren, sind immer noch in Entwicklung. Die Vorschau-Events sind einfach irritierend. Bringt den Inhalt raus und passt diesen bei Bedarf an. Nichts in diesem Update greift das Kernproblem des fehlenden Endgames an […].“

getZlatanized kritisiert die neue Saison ebenfalls auf Reddit: „Realistisch gesehen ist also alles, was wir an wiederholbaren Inhalten in S8 bekommen, die ‚neue‘ OPR-Karte. Außerdem ein paar Wochenenden, an denen wir wirklich neue Sachen testen können. Das war’s. Oh, und der Hardcore-Server? Klingt blöd in New World – passe.“

Vereinzelt freuen sich Spieler aber auch auf die neue Saison.

heartlessgamer schreibt auf Reddit: „An diesem Update gibt es viel zu mögen, aber ich habe keinen Zweifel, dass die Community im Allgemeinen sauer darüber sein wird. Es ist schwer, Geduld zu haben, wenn auf dem Spielemarkt so viel los ist und andere Spiele konstantere Ergebnisse liefern.“

Plumpy_Gnome freut sich auf Reddit: „Interessant, ich habe schon vor soooo langer Zeit gesagt, dass sie Hardcore für S8 machen würden. Ich denke, sie wollen den gleichen Erfolg, den WoW mit Hardcore hat, aber das wird nicht passieren, sollte trotzdem Spaß machen. Ich hoffe um Himmels willen, dass CTF gut ist, das ist der beste PvP-Modus überhaupt. Barbershop kommt viel früher als ich erwartet habe, ich dachte an Sommer 2025, längst überfällig, aber besser spät als nie.“

iDK258 ist auf Reddit guter Dinge: „Ich bin bei diesem Entwickler nie allzu optimistisch (und auch nicht bei der Art und Weise, wie sie Dinge implementieren), vor allem, weil es so aussieht, als ob vieles in Staffel 8 nur eine ‚Vorschau‘ ist – aber ich mag die Sachen aus S8 und in der Entwicklung wirklich. Hoffentlich kann ich das Spiel bald wieder in Vollzeit spielen.“

Was glaubt ihr: Kann die neue Saison von New World wieder mehr Spieler auf die Server locken? Saison 7 hat das ja nicht geschafft. Die Gründe dafür sind vielfältig und hausgemacht. Mehr dazu lest ihr hier: Neue Saison von New World bringt auf Steam fast keine neuen Spieler – Deutscher YouTuber für MMORPGs seziert die Gründe