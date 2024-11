Aeternum sollte New World neues Leben einhauchen, jetzt muss Amazon Games erneut auf flüchtende Spieler reagieren

Das beliebte Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous bekommt eine „Game of the Year“-Edition auf Steam.

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Trailer zur „Game of the Year“-Edition auf Steam

Das ist jedoch nicht der einzige Fehler, den Amazon Games mit New World beziehungsweise der neuen Aeternum-Version gemacht hat. Die Analyse von MeinMMO findet ihr hier: Aeternum sollte großen Aufwind für das MMORPG New World bringen, doch hat Amazon Games einen Fehler mit Ansage gemacht

Wer betroffen ist, darf seine Charaktere zwischen dem 25. November 2024 und dem 5. Dezember 2024 auf einen anderen Server der Region transferieren. Am 5. Dezember 2024 gehen dann die ausscheidenden Welten (also Centaurus und Kronos für die Region EU) offline. Alle Charaktere und Kompanien werden dann auf den zugewiesenen Server verschoben.

Wie steht es um New World? Mangels offizieller Zahlen ist es zwar unklar, wie viele Spieler genau New World Aeternum auf allen Plattformen ausprobiert haben, doch gibt es mehrere Indikatoren , die es sehr wahrscheinlich machen, dass die runderneuerte Version des MMORPGs sowie der Konsolen-Release hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein dürften.

Die neue Aeternum-Version von New World hat es nur bedingt geschafft, neue oder wiederkehrende Spieler nachhaltig in die Spielwelt des MMORPGs zu locken. Die Populationen fallen auf vielen Servern schon jetzt so klein aus, dass Maßnahmen notwendig sind.

