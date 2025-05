Neuer Live-Action-Trailer zu ESO weckt Erinnerungen an … EverQuest und WoW-Spots: „Ich bin Nachtelf-Irokese“

Im Zuge der Vorstellung der Saisons des Wurmkults hatten die Entwickler von Elder Scrolls Online einen neuen Live-Action-Trailer gezeigt, den es jetzt auch auf YouTube zu sehen gibt. Viele MMORPG-Fans fühlen sich durch die Szenen aber nostalgisch an andere Online-Rollenspiele erinnert.

Was ist das für ein Trailer? Während des Livestreams rund um die Vorstellung der Saisons des Wurmkults haben die Entwickler von Elder Scrolls Online auch einen neuen Live-Action-Trailer gezeigt, in dem Menschen aus ihrem normalen Alltag ausbrechen, um sich in Tamriel ein ganz eigenes Abenteuer zu schaffen.

In einer Szene bricht ein Fußballer in die Tiefen der Fantasy-Welt, in einer anderen tauscht eine Büro-Angestellte ihren Stuhl gegen einen Berg aus, um von dort auf die prachtvolle Goldstraße zu blicken. Dabei schlüpfen sie in unterschiedliche Klassenrollen, begleitet von dem Versprechen: „Ihr könnt alles sein, was ihr euch vorstellen könnt.“ Doch seht selbst:

Mr. T lässt grüßen

Wie reagiert die Community auf den Trailer? Grundsätzlich sehr positiv, auch wenn einige Spieler auf YouTube das Gendern an einer Stelle kritisieren.

DennisHopper311 schreibt: „Immer wieder cool und aufwendig, diese Live-Action-Trailer.“

Lope-di5yz lobt: „Super cool gemacht und endlich auch mal in deutscher Sprache, könntet ihr öfter machen, gefällt mir sehr, ESO 4 ever.“

roarmonkey erklärt: „Toller Trailer, nur das Gendern müsste weg … das nervt.“

Spieler diskutieren aber nicht nur auf YouTube über das Video, sondern auch auf den diversen Community-Plattformen. Dort fühlen sich diverse Genre-Fans durch die Szenen und Slogans an andere MMORPGs erinnert.

orcvader erinnert sich auf Reddit etwa an die alten WoW-Slogans zurück, in denen Stars wie Chuck Norris, Mr. T, William Shatner oder auch Ozzy Osbourne Werbung für die World of Warcraft gemacht haben: „‚Ich bin Nachtelf-Irokese‘ – Das sind die Erinnerungen, die der Trailer zurückgebracht hat.“ Falls ihr den Spot nie gesehen habt, bitte sehr:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Special_Grapefroot fühlt sich indes an noch ein anderes MMORPG erinnert: „Echte MMO-Spieler erinnern sich an die EQOA-Werbung ‚Es ist Zeit, den Drachen zu erschlagen‘. Diese ESO-Werbung ist der geistige Nachfolger.“

Mit EQOA ist EverQuest Online Adventures gemeint, das Sony Online Entertainment 2003 veröffentlicht hat. Die Einstellung erfolgte im März 2012. Auch diesen oldschooligen Werbe-Spot könnt ihr auf YouTube finden – und die Gemeinsamkeiten zum neuen Trailer für ESO sind unverkennbar. Daher stimmt auch SandboxQuint auf Reddit zu: „Das war auch mein erster Gedanke, als ich den Trailer sah!“

Erinnert ihr euch auch noch an diese alten Werbespots zu MMORPGs? Falls ihr dem Ruf folgen und mit den Saisons des Wurmkults in ESO durchstarten möchtet, verraten wir euch im Folgenden, was ihr zum neuen Content Pass des Online-Rollenspiels wissen müsst: Elder Scrolls Online ändert das Bezahlmodell – Das bringt euch der bis zu 90 Euro teure Content Pass und das passiert mit ESO Plus