Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Da es eben um ESO Plus ging: Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben ein neues Event angekündigt, bei dem die Spieler fette Belohnungen abstauben können, und die Stärke des eigenen Charakters spielt dafür keine Rolle: Das MMORPG zu Elder Scrolls verschenkt 1 Jahr ESO Plus, und ihr müsst nicht mal einen starken Charakter haben

Wie genau die Entwickler ESO Plus in Zukunft erweitern möchten, ist derzeit unklar. Der Standardpreis für 30 Tage liegt weiterhin bei 12,99 Euro pro Monat. Wer 3, 6 oder 12 Monate abschließt, bekommt entsprechende Rabatte auf den Monatspreis (10,41 Euro pro Monat ist die günstigste Variante).

MMORPG-Spieler will alle Achievements in Elder Scrolls Online abschließen – Spielt über 18.000 Stunden in 5 Jahren

Was ist mit ESO Plus?

Es ist fast schon so etwas wie eine Tradition, dass im Juni das größte Content-Paket des Jahres für Elder Scrolls Online ansteht. Das ist auch 2025 so. Doch erwartet euch im kommenden Monat kein weiteres Kapitel – wie es sie seit 2017 im Jahrestakt gab – sondern der Start der ersten Saison des MMORPGs.

Am 2. Juni 2025 startet Teil 1 der Saisons des Wurmkults von Elder Scrolls Online . Wer Bock auf die saisonalen Inhalte hat, braucht zwingend den neuen Content Pass. Doch was ist da genau drin? Und was ist eigentlich mit ESO Plus und den kostenlosen Updates? MeinMMO fasst euch alles zum neuen Bezahlmodell zusammen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to