Das MMORPG zu Elder Scrolls verschenkt 1 Jahr ESO Plus, und ihr müsst nicht mal einen starken Charakter haben

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Das Housing ist eine der liebsten Aktivitäten von Spielern in MMORPGs. Immer wieder erschaffen die Kreativen oder ganze Communitys mit den begrenzten Gestaltungsobjekten von MMORPGs Meisterwerke. Wer schon vor Ende des Wettbewerbs am 6. Juni einen Blick auf die Kreationen werfen möchte, kann unter dem Hashtag #ESOWelcomeHomeContest auf Social-Media fündig werden. Wir haben die besten Housing-MMORPGs gekürt: Die 5 MMORPGs mit dem besten Housing im Jahr 2025

Was erhalten die Gewinner? Die Gewinner der jeweiligen Kategorien erhalten einen umfangreichen Hauptpreis. Sie bekommen 12 Monate ESO Plus und entsprechend zusätzlich 19.800 Kronen sowie 10 Luxus-Einrichtungsgegenstände nach Wahl. Außerdem erhalten sie die Gelegenheit für einen Videochat mit dem Housing-Team der Entwickler.

Was ist das für ein Event? Die Entwickler von ESO haben den Einrichtungswettbewerb „Willkommen daheim“ gestartet. Dabei kommt es nicht darauf an, wie stark euer Charakter ist, sondern wie gut ihr euer Eigenheim im MMORPG dekorieren könnt. Von jetzt an bis zum 6. Juni 2025 haben Interessierte Zeit, ihre Housing-Kreationen bei den Entwicklern einzureichen.

