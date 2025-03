Das MMORPG zu Elder Scrolls hat jetzt hübschere Grafik, macht für neue Dungeons das Abo zur Pflicht

Der Verlies-DLC Fallen Banners und das kostenlose Update 45 für Elder Scrolls Online sind live, zumindest auf dem PC und Mac. Die spannendste Neuerung dreht sich um die optische Pracht mehrerer Zonen.

Was steckt im Update?

Der neue Verlies-DLC Fallen Banners umfasst – ESO-Fans kennen es – zwei neue Dungeons: die Schanze der Abgeschiedenen und Lep Seclusa. Zugriff erhaltet ihr vorerst nur über das ESO-Plus-Abo. Weitere Arten, die Inhalte spielen zu können, sollen am 10. April 2025 angekündigt werden.

Update 45 ist für alle Spieler von ESO kostenlos verfügbar und liefert eine grafische Modernisierung der Startgebiete Ödfels, Bal Foyen, Stros M’Kai, Betnikh und Khenarthis Rast – damit diese, was Beleuchtung, Textur-Qualität oder Umgebungs-Details angeht, dem Niveau der neueren Regionen entsprechen.

Update 45 erhöht außerdem die Startgeschwindigkeit von Reittieren, überarbeitet das Geschick-Sternbild und macht die Karte durch eine Bereinigung lesbarer. Darüber hinaus ziehen die Verkleidungen des Spiels aus dem Inventar in eure Sammlungen um, und es wird die Sichtbarkeit von Mundussteinsegen verbessert.

Auf den Konsolen sollen DLC und Update am 26. März 2025 folgen.

Ein Kapitel wie Gold Road wird es für ESO nie wieder geben – genießt daher noch einmal den Ankündigungs-Trailer:

Großer Test von Cyrodiil in Kürze

Was steht noch an? Die Entwickler möchten die PvP-Erfahrung in Cyrodiil signifikant verbessern und planen daher mit „Champions Cyrodiils“ einen großen Test. Die zugehörige Allianzkriegskampagne mit dem Namen “Vergeltung” soll vom 24. bis zum 31. März 2025 laufen.

Das Ziel ist es, die Stabilität und die Leistung in Cyrodiil sowie in umgebenden Regionen zu verbessern. Mehr Details hatten die Entwickler bei einer Q&A-Runde auf YouTube vor ein paar Wochen verraten. Die vollständigen deutschen Patch Notes findet ihr auf elderscrollsonline.com.

Was passiert bei ESO 2025 noch? Klar ist bisher nur, dass die Entwickler von dem Update-Zyklus der vergangenen Jahre zu einem saisonalen Fahrplan wechseln möchten, der ganz ohne großes Kapitel im Sommer auskommt:

Ab 2025 beziehungsweise 2026 soll es drei- oder sechsmonatige Saisons geben, die einen Mix aus thematisch passenden Story-Inhalten, Events, Verliesen, Shop-Ergänzungen und mehr liefern werden.

Neben kleineren Inhaltshappen sind weiterhin auch größere Neuerungen geplant, an denen die Entwickler teils schon seit mehr als einem Jahr arbeiten.

So soll es 2025 beispielsweise auch noch einmal gebietsbasierte Inhalte geben, die aber erst im April vorgestellt werden. Mittelfristig ist es aber der Plan, die neuen Story-Inhalte in bestehenden Gebieten spielen zu lassen und dabei aktuelle, aber noch offene Handlungsfäden abzuschließen und bekannte Figuren erneut ins Rampenlicht zu rücken.

Im Zuge der Saisons soll der Wunsch aus der Community erfüllt werden, mehr zu wagen und zu experimentieren. Man möchte nicht mehr so vorhersehbar sein und neue Arten von Inhalten ausprobieren.

Was haltet ihr von diesem neuen Plan für Elder Scrolls Online? Verratet es in den Kommentaren! Mehr Details erfahren wir wohl bei der ESO-Direct-Show von Microsoft, Bethesda und Zenimax am 10. April 2025. Alles bisher Bekannte findet ihr übrigens auch hier: Gold Road war das letzte Kapitel für Elder Scrolls Online, ab 2025 wird alles neu