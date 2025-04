Das Ende der Pay2Win-Diskussion: Im MMORPG zu Elder Scrolls dürfen sich bald alle kostenlos ihre eigenen Zauber bauen

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Sie sind halt neu und dadurch interessant, und einige Fertigkeiten bringen coole Effekte mit. Gerade unser PvP ist aber so Skill-basiert, dass ein eher unerfahrener Spieler mit dem bestmöglichen Setup an Ausrüstung und Fertigkeiten niemals gegen einen Hardcore-PvP-Veteranen gewinnen wird. […] Unsere Aufgabe ist es aber natürlich, dafür zu sorgen, dass wir keine neuen Fertigkeiten ins Spiel bringen, die übertrieben stark ausfallen.

Was kann ich mit der Schriftlehre machen? Das Feature ermöglicht es euch, Fertigkeiten verschiedener Fertigkeitslinien individuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Mehr als 4.000 Kombinationen gab es zum Start für die elf neuen Fertigkeiten . Vier Komponenten kann man dabei individuell anpassen:

Was hat Zenimax angekündigt? Via Steam erklären die Entwickler von The Elder Scrolls Online, dass das mit dem Kapitel Gold Road im vergangenen Jahr eingeführte Schriftlehre-System bald ein Teil des Grundspiels werden soll. Konkret heißt es:

Als das Kapitel Gold Road die neue Schriftlehre zu The Elder Scrolls Online brachte, war die Kritik groß. Dass man die Möglichkeit, neue Fertigkeiten zu kreieren, extra bezahlen soll, kam besonders schlecht bei vielen Spielern an. Mehr als ein Jahr später ändern die Entwickler genau das.

