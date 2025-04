Elder Scrolls Online reißt Klassengrenzen ein, plant in Tamriel ein Welt-Event wie bei der Öffnung von Ahn’Qiraj

Im Zuge der „ESO Direct 2025“ verrieten die Verantwortlichen von Elder Scrolls Online, wie die erste Saison des MMORPGs aussehen soll und auf welche Neuerungen sich alle Tamriel-Helden freuen können.

Im Dezember 2024 hatte ZeniMax-Chef Matt Firor in einem Brief an die Community erklärt, dass sich bei Elder Scrolls Online ab 2025 eine Menge ändern wird. Weg von den alljährlichen Kapiteln hin zu einem flexibleren Saison-Modell, das es den Entwicklern erlauben soll, mehr zu wagen und zu experimentieren.

Nachdem das jüngste Content-Paket aus Verlies-DLC und kostenlosem Update 45 im März noch der alten Struktur treu geblieben war, stellten die ESO-Verantwortlichen im Zuge einer „ESO Direct 2025“ jetzt die Neuerungen vor, die in den kommenden Monaten auf den Liveservern des MMORPGs landen sollen. Darüber hinaus fand eine Q&A-Runde statt, bei der auch MeinMMO Fragen stellen durfte.

Hier seht ihr den neuen Trailer zur Season of the Worm Cult von Elder Scrolls Online:

Saisons des Wurmkults

Die erste Saison knüpft im Juni 2025 an die Molag-Bal-Kampagne aus dem Grundspiel von ESO aus 2014 an und erzählt eine Geschichte, in der ihr es erneut mit den Nekromanten des Wurmkults zu tun bekommt, die dieses Mal jedoch auf Rache aus sind.

Da 2025 ein Übergangsjahr für die Umstrukturierung der Content-Pipeline von ESO sein soll, kommt mit der ersten Saison auch noch mal eine frische Region ins Spiel: die Insel Sonnenwende. Zukünftige Saisons sollen euch indes meist in bereits bekannte Gebiete führen.

Auf der tropischen Insel trefft ihr vor allem Hochelfen und Argonier – klingt komisch, soll aber mit Blick auf die Lore der Zone Sinn ergeben. Die beeindruckende Hafenstadt des Gebiets hört auf den Namen Sonnhafen. Zudem soll es einen magischen Karneval, daedrische Ruinen und jede Menge mehr zu entdecken geben. Oh, und es wird ein Wiedersehen mit beliebten Charakteren aus der Molag-Bal-Kampagne geben – der gute Razum-dar ist ja eh Dauergast in den ESO-Storys.

Übrigens: Die Prolog-Quest zur Saisons des Wurmkults ist schon jetzt in Elder Scrolls Online kostenlos spielbar.

Über das Jahr hinweg sollen immer neue Inhalte die Saisons des Wurmkults ausbauen. So wird Sonnenwende anfangs beispielsweise von einer unüberwindbaren Mauer in zwei Bereiche geteilt. Zugänglich ist anfangs nur eine der beiden Seiten.

Im Spätsommer findet dann ein serverweites, weltveränderndes Event statt, bei dem die Community über mehrere Phasen hinweg daran arbeitet, diese Mauer einzureißen. Ähnlich wie bei der Öffnung von Ahn’Qiraj in Vanilla-WoW wird dabei der Einsatz der Spieler über den Zeitpunkt des Durchbruchs sowie der finalen Schlacht entscheiden. Welcher Megaserver meistert die Aufgabe zuerst?

Das Finale von Saisons des Wurmkults soll dann mit dem letzten Update des Jahres 2025 kommen, irgendwann im vierten Quartal 2025. Die nächste Saison von ESO startet also irgendwann 2026 und könnte durchaus nur drei oder sechs Monate andauern.

So eine Saison könnte sich dann auch mal fokussiert um die Gefährten, das Kartenspiel oder Housing drehen. Weiterhin plant man Remix-Saisons, die mit neuen Regeln bereits bekannte Inhalte auffrischen – die Saison- und Remix-Varianten von WoW lassen grüßen.

In der Q&A-Runde gab Creative Director Rich Lambert übrigens zu, dass es in so einem Saison-Modell immer auch Elemente von FOMO (via Wikipedia) gibt, also die Angst von Spielern, etwas machen zu müssen, weil man es sonst verpasst.

Der Entwickler beruhigt aber, dass man exklusive Belohnungen aus den Saisons des Wurmkults mit vergleichsweise wenig Zeitaufwand erhalten könne. Zudem könnten gewisse Inhalte irgendwann wiederkehren.

Der Wurmkult feiert sein Comeback.

Unterklassen und neuer Raid

Neben der neuen Zone und den zugehörigen Inhalten sind weitere Features für den Sommer geplant.

Unterklassen: Im Zuge der Saisons des Wurmkults sollen die Helden Tamriels erstmals die Gelegenheit erhalten, sämtliche Fertigkeitenlinien aller Klassen munter zu kombinieren. Freigeschaltet wird das System, sobald ihr mit einem Charakter Stufe 50 erreicht habt. Ab dann habt ihr Zugriff auf alle Klassen-Fertigkeitenlinien, die ihr auf eurem Account bereits freigeschaltet habt.

Wer bis dato nur eine einzige Klasse gespielt hat, soll über neue Quests die Möglichkeit erhalten, die Fertigkeitenlinien anderer Archetypen freizuschalten. Für alle gilt, dass man die Fertigkeiten der anderen Klassen natürlich noch leveln muss. Die Skills anderer Klassen sollen doppelt so viele Skill-Punkte kosten wie die Fertigkeiten der eigenen Klasse.

Beim Mischen und Kombinieren gibt es nur eine Restriktion: Ihr müsst in jedem Fall eine Fertigkeitenlinie eurer Ursprungsklasse nutzen. Unterm Strich soll es mit den Unterklassen über 3.000 Kombinationsmöglichkeiten für die Fertigkeitslinien geben, wobei ihr die Unterklassen in allen Bereichen des MMORPGs nutzen dürft, also auch im PvP oder in Raid-Prüfungen.

Die neue Zone Sonnenwende.

Neuer Raid: Mit Update 46 soll im Juni eine neue Prüfung für 12 Spieler mit dem Namen Gebeinkäfig auf den Liveservern landen. Das ist ein riesiges Gewölbe in Kalthafen, das ein mächtiges Daedra-Relikt birgt. Eure Aufgabe: das Gewölbe infiltrieren, das Relikt finden und es zerstören, bevor die Truppen von Molag Bal es in ihre Hände bekommen.

Laut Creative Director Rich Lambert erwartet Raid-Begeisterte in der Prüfung unter anderem ein Kampf gegen mehrere Bosse, während man sich über Plattformen bewegt und „verrücktes, also wirklich VERRÜCKTES Zeug“ macht.

Was planen die Entwickler noch? Nachdem man bereits das Tutorium für neue Charaktere aktualisiert hat, möchte man im Sommer einige Änderungen vornehmen, um Rückkehrern nach einer langen Pause den Einstieg in ESO zu erleichtern.

Die Entwickler nennen das „Willkommen zurück“-Funktionen, und sie sollen dabei helfen, sich trotz der enormen Zahl an Systemen und Inhalten in Tamriel schnell zurechtzufinden – während sie auf ihrem Weg zu alter Form belohnt werden.

Weiterhin soll das User Interface der PC-Version von Elder Scrolls Online modernisiert werden, wobei die Entwickler die etwas jüngere Konsolen-Version des MMORPGs als Vorbild nennen.

Die Stadt Sonnhafen.

ESO Plus versus Content Pass

Für die Saisons des Wurmkults haben die Entwickler den kostenpflichtigen Content Pass angekündigt, der sämtliche Inhalte enthalten soll, die mit der Saison in Verbindung stehen, also:

Verlies-DLC Fallen Banners (bereits raus)

Die Zone Sonnenwende mit allen dort verorteten Inhalten (Juni 2025)

Das Welt-Event rund um die Mauer sowie ein weiteres Dungeon-Paket (3. Quartal 2025) – wobei die Entwickler erklärten, dass man auch ohne Content Pass die Möglichkeit haben soll, zum Erfolg des Welt-Events beizutragen (in welcher Form, das ist unklar)

Das Saison-Finale mit einer Erweiterung der Region plus neuen Inhalten (4. Quartal 2025)

Wie teuer der Content Pass im Detail werden wird, konnten die Entwickler in der Q&A leider nicht beantworten. Klar ist aber, dass der Content Pass parallel zu ESO Plus laufen wird. Wer ein laufendes ESO-Plus-Abo hat, bekommt durch dieses also nicht automatisch Zugang zu den Inhalten der neuen Saisons -vergleichbar, wie es bislang bei den Kapiteln war.

Die Entwickler möchten das Angebot von ESO Plus aber auch in Zukunft erweitern. Außerdem soll es weiterhin kostenlose Updates geben, die sich auf das Basisspiel beziehen. Die neuen Unterklassen sollen beispielsweise allen Spielern von ESO zur Verfügung stehen. Ein erstes Produkt der neuen Content-Strategie konnten Fans des MMORPGs übrigens bereits erleben: Elder Scrolls Online bringt eine besondere Kampagne, in der es keine Quests gibt und euer Level keine Rolle spielt