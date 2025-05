MMORPG zu Herr der Ringe bekommt neues Update, doch Spieler diskutieren nur darüber, warum sie nicht spielen

The Age of Bhaarat soll ein Action-RPG in AAA-Qualität werden. Setting ist das antike Indien während einer Invasion von Dämonen.

The Age of Bhaarat: Der erste Trailer zum neuen Action-RPG aus Indien

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Was ist mit dem neuen MMORPG von Amazon Games? Das letzte Lebenszeichen stammt aus dem August 2024. Seinerzeit erklärte Vice President Christoph Hartmann, dass man sich weiterhin in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet und noch dabei ist, den besonderen Dreh für das neue MMORPG zu Herr der Ringe zu finden.

Es hat etwas geholfen, aber das Problem ist, dass die 64-Bit-Server jetzt überfüllt sind, was die Sache wieder verschlimmert. Leider sind die aktuellen Probleme wahrscheinlich zu tief im Code und in der Architektur verwurzelt, als dass sie einfach behoben werden könnten, und sie werden sicherlich nicht eine Menge Geld (das sie wahrscheinlich nicht haben) für eine neue Architektur ausgeben.

Zurück zur Diskussion : Ein Fan des Spiels hatte die Patch Notes auch auf Reddit verlinkt. In den Kommentaren unter dem Post ging es dann aber nicht um die Neuerungen, sondern um Gründe, warum man Herr der Ringe Online nicht spielt, obwohl man Lust auf ein MMORPG in Mittelerde hätte.

Durch die neuen 64-Bit-Server erlebte Herr der Ringe Online zuletzt so etwas wie einen dritten Frühling. Dennoch bleiben weiterhin viele Spieler fern, die eigentlich Lust auf ein MMORPG in Mittelerde haben – das zeigt eine aktuelle Community-Diskussion.

