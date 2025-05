WoW Mount Guide: Todesrad des Teufelshäschers – So gibt’s das Reittier

Ein neues, schickes Reittier könnt ihr euch in World of Warcraft verdienen. Wir verraten, wie ihr an das stylische Todesrad kommt.

Seit dem 21.05.2025 sind die Verstörenden Visionen in World of Warcraft zurück – in einem neuen Gewand, sodass es auch coole Belohnungen für das aktuelle Endgame von The War Within gibt. Deutlich zeitloser als Verzauberungen für den Kopf sind allerdings Reittiere, denn die halten ewig.

Ein neues, das Todesrad des Teufelshäschers, könnt ihr euch in den Verstörenden Visionen verdienen. Unser Guide verrät, wie ihr dabei vorgehen müsst.

Todesrad des Teufelshäschers – Schritt für Schritt zum neuen Motorrad

Die einzelnen Schritte solltet ihr in der aufgelisteten Reihenfolge absolvieren. Spätere Schritte sind nur möglich, wenn die vorherigen Schritte abgeschlossen sind (mit Ausnahme von Schritt 1).

Dieses schicke Rad kann euch gehören. Mit wenig Aufwand. Bildquelle: wowhead

Schritt 1: Die Einkaufsliste

Bevor ihr euch an das tatsächliche Erspielen macht, müsst ihr erst einmal ein paar Materialien kaufen. Ihr könnt die Materialien entweder im Auktionshaus ergattern oder befreundete Handwerker fragen, ob sie euch Arbeitsaufträge dafür abarbeiten. Beachtet, dass ihr die folgenden Gegenstände auf Qualitätsstufe 3 benötigt. Nur die maximale Qualität funktioniert:

12x Entropieverstärker (Ingenieur)

1x Täuschend echte Überbrückungskabel (Ingenieur)

3x Launische Verdrahtung (Ingenieur)

1x Rekalibrierter Sicherheitsschalter

1x Unwiderstehlicher roter Knopf (Ingenieurskunst, Handwerksauftrag notwendig!)

5x Weberstoffzauberfaden (Schneider)

1x Glänzender Kristall (Verzauberer)

1x Sturmberührter Waffenwickel (Lederverarbeitung)

Reist in die Sturmgipfel (Wrath of the Lich King) und findet den NPC Roxi Rammrakete, südlich von K3 bei den Koordinaten 41 / 85. Von ihr kauft ihr:

4x Goblinmaschinenkolben

1x Elementiumveredelter Auspuff

Schritt 2: Das Rad finden

Um das Todesrad des Teufelshäschers zu finden, müsst ihr euch in die Verstörende Vision von Sturmwind begeben. Hier müsst ihr zusätzlich mindestens eine Maske aktivieren, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.

Begebt euch in das Zwergenviertel und steuert das Auktionshaus an. Dort findet ihr das Teufelsrad. Attackiert und „besiegt“ es, damit sein Besitzer erscheint, Haymar. Besiegt auch Haymar, damit er das Teufelsrad als Objekt droppt.

Interagiert mit dem Todesrad. Dadurch wird das Rad nach Dornogal geschickt und wartet darauf, von euch repariert zu werden.

Begebt euch nach Dornogal und interagiert dort mit dem Rad, um alle 6 Hinweise zu lesen.

Schritt 3: Die Einzelteile sammeln

Jetzt müsst ihr in die verschiedenen Verstörenden Visionen und die notwendigen Einzelteile sammeln. Für alle Einzelteile müsst ihr die Schwierigkeit der Vision mindestens mit einer Maske erhöht haben.

Bauteile in Orgrimmar

Leerengeschmiedeter Motorblock: Im Ingenieurs-Gebäude in Orgrimmar im Gebiet „Die Gasse“ auf der linken Seite.

Leerenvernarbte Eberhaut: Droppt in der Abschluss-Kiste nach dem Bezwingen von Rexxar in Orgrimmar.

Leerenflammenresistenter Balg (1 von 2): Droppt in der Abschluss-Kiste nach dem Bezwingen von Zekhan in Orgrimmar.

Tentakelspeichen (1 von 2): Droppt aus der Abschluss-Kiste nach dem Bezwingen von Garona in Orgrimmar.

Bauteile in Sturmwind

Magiegefütterte Verteiler: Liegt im Eingangsbereich des Auktionshauses im Handelsviertel von Sturmwind.

Verdrehter Schädelsensenlenker: Droppt in der Abschluss-Kiste nach dem Bezwingen von Valeera in Sturmwind.

Ausgelauter Leerenkristall: Droppt aus der Abschluss-Kiste nach dem Bezwingen von Umbric in Sturmwind.

Leerenflammenresistenter Balg (2 von 2): Droppt in der Abschluss-Kiste nach dem Bezwingen von Kelsey in Sturmwind.

Tentakelspeichen (2 von 2): Droppt in der Abschluss-Kiste nach dem Bezwingen von Wyrmbann in Sturmwind.

Schritt 4: Die Teile verbinden

Im Anschluss müsst ihr die verschiedenen Bauteile nur noch benutzen, um sie zu den Komponenten zusammenzusetzen. Falls ihr alle Gegenstände aus Schritt 1 habt, sollte das problemlos funktionieren. Ihr solltet am Ende die folgenden Gegenstände im Inventar haben:

Leerengeschmiedeter Reihenvierzylindermotor

Todesradauspuffsystem

Schädelsensenlenker

Pulsierender Leerenkristall

Todesradsitz aus Eberhaut

2x Leerenflammenrad

Kehrt nun mit allen 7 vollendeten Bauteilen nach Dornogal zurück und interagiert erneut mit dem Todesrad. Fertig! Schon erhaltet ihr das Todesrad des Teufelshäschers und könnt künftig mit dem heißen Motorrad vor allen angeben. Zumindest so lange, bis jeder damit rumfährt.

Falls ihr auf den Geschmack gekommen seid und noch mehr coole Rätsel-Reittiere aus World of Warcraft haben wollt, wir haben die komplexesten Rätsel von Azeroth in einem Artikel zusammengefasst und auch alle Lösungen beigelegt. Viel Spaß!