Das erfolgreiche MMORPG aus Deutschland sagt, Spieler fühlen sich von der Sandbox erschlagen, will jetzt alles ändern

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin.

Was gibt es für Veteranen? Wer Albion Online bereits länger spielt, kennt wohl die Hürde, ins Endgame-PvP zu kommen. Das MMORPG setzt für seine Endgame-Inhalte stark auf Risiko und Belohnung. Wer stirbt, verliert häufig das gesamte Inventar sowie seine Ausrüstung. Dafür fühlen sich Siege noch viel belohnend an.

Dieses wird im nächsten Update „Abyssal Depths“ erweitert und führt die Spieler nach dem Tutorial weiter ins Spiel ein. Es zeigt Dungeons und erklärt die Herstellung fortgeschrittener Waren, bevor es am Ende langsam in das bekannte Quest-Journal übergeht, das bis ins Endgame hinein Belohnungen verspricht.

Was soll das nächste Update bringen? Die Entwickler von Albion Online haben in einem Video auf YouTube ihr neues Update vorgestellt. Diesmal haben sie sich dafür angesehen, an welchen Punkten in ihrem Spiel die meisten Menschen stecken bleiben oder gar das MMORPG verlassen.

In Albion Online haben die Entwickler über das nächste große Update für das MMORPG gesprochen. Sie wollen dabei genau die Punkte verbessern, an denen die meisten Spieler scheitern.

